"Giravano voci e nessuno interveniva"

Sgomento e rabbia, tra i frequentatori del circolo tennis comunale Trave, dopo l’arresto di un istruttore, la settimana scorsa, accusato di molestie sessuali ai danni dei suoi allievi: bambini e ragazzini dai 10 ai 15 anni. L’uomo, 37 anni, di origini sudamericane ma residente a Pesaro, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare, in seguito alle indagini del Commissariato di Fano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pesaro. L’arresto ha suscitato dapprima incredulità, considerato che, a detta di chi lo incontrava spesso, l’uomo non avrebbe destato alcun sospetto: "Era molto amichevole con i ragazzi e nessuno avrebbe immaginato intenzioni diverse", commenta un genitore.

Le critiche sollevate riguardano soprattutto la "mancata sorveglianza", ritenuta d’obbligo in un polo sportivo che accoglie molti minorenni. Un tesserato osserva: "Siamo sorpresi che nessuno abbia tenuto d’occhio quell’uomo, su cui già circolavano voci quando faceva l’istruttore a Pesaro". E c’è anche chi denuncia un "imbarazzante silenzio" da parte dell’amministrazione comunale e dei politici, giacché l’impianto è di proprietà comunale.

Nel parcheggio antistante il circolo, nel pomeriggio c’è sempre un via vai di frequentatori. Tanti i genitori che accompagnano i bambini ai corsi di tennis. Tra loro c’è chi non si sente sicuro e ha paura. Una mamma commenta: "Avrebbero dovuto impedire che i nostri figli finissero nelle grinfie di quell’uomo. Non è possibile che nessuno non si sia mai accorto di nulla". Un istruttore ricorda bene quell’uomo basso di statura, che dimostrava molto meno della sua età e lavorava da qualche anno a Fano: "Non avrei mai immaginato, non si deve abbassare la guardia". Tra i genitori che tengono per mano i loro piccoli, che finalmente trovano un luogo dove scatenarsi dopo un giorno a scuola, il sentire comune è di indignazione e rabbia: "Prima ci sentivamo più tranquilli", afferma un papà, che sottolinea come questo episodio abbia "dissacrato" i valori dello sport. Molti tuttavia vogliono voltare pagina. Ma sarà molto difficile farlo per le presunte vittime degli abusi.

Marco D’Errico