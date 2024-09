Giretto d’Italia. Domattina tutti in sella

Tutti in sella per la Settimana europea dedicata alla Mobilità sostenibile: domani torna il Giretto d’Italia 2024, la gara di sostenibilità di Legambiente. Dalle 7.45 alle 9.45, nei quattro i check point individuati (zona Campus Scolastico, via Cialdini, viale Fiume, via Bixio) numerosi volontari, insieme agli operatori della Protezione civile di Pesaro e i tecnici degli uffici Viabilità e Ambiente del Comune, conteranno il numero di passaggi di mezzi sostenibili (monopattini elettrici, monowheel, e-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway e bici) per cercare di assicurarsi la ’maglia rosa’ della sostenibilità. "Il nostro Comune – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci – ha sempre investito sulla promozione della sostenibilità e sulla realizzazione di percorsi che possano agevolare la mobilità green. L’invito è a partecipare numerosi all’iniziativa".