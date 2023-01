Giro di Capodanno: di corsa vestiti da Babbi Natale

Centocinquanta runner in costume da Santa Claus giunti anche dall’Australia, Osimo e Faenza, si sono dati appuntamento in piazza del Popolo per salutare l’arrivo del nuovo anno nell’ambito della sedicesima edizione del "Giro di Capodanno", organizzato dall’Atletica Banca Pesaro-RG Infissi e dal Comune. La tradizionale kermesse in clima natalizio ha visto la nutrita pattuglia dei Babbi Natale percorrere in gruppo, preceduta dalla "Christmas safety bike", le vie del centro storico e quindi i viali del lungomare della città di Rossini, portando una bella ventata di colore, allegria e un messaggio molto importante, quello della solidarietà per regalare un sorriso e una speranza a chi è meno fortunato. Infatti il ricavato delle offerte raccolte nel corso della manifestazione è stato devoluto in favore dell’Aido (Associazione italiana donatori organi) del presidente provinciale Gabriele Riciputi. Al termine dei 10 chilometri c’è stata l’attesa volatona finale che ha preso il via in prossimità del teatro Rossini per concludersi, dopo aver percorso via Branca, in piazza del Popolo, dove è sfilato per primo, tra gli applausi di un folto pubblico, il 34enne australiano Anthony Lynch che si è imposto davanti a Osman Bartolucci (Dinamo Triathlon), Donato Tarantino (Polizia Penitenziaria), Tommaso Falconi e il campione uscente Andrea Oliva (Polizia Penitenziaria). Al femminile il successo è invece andato a Sara Scavolini di Gradara, tesserata per il team Pesaro Athletic Field, su Alessandra Renzoni e Annamaria Masetti (Gabbi Bologna).

Leonardo Oliva