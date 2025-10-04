Giro di patenti straniere false. Scattano sequestri e denunce

Arrivavano allo sportello con la pratica in regola e una patente estera che, a un primo sguardo, sembrava impeccabile. Così chiedevano la conversione in patente italiana e, se nessuno avesse scavato, la strada sarebbe stata spianata. Peccato che quelle patenti, albanesi, polacche, lituane e belghe, in alcuni casi non esistevano affatto negli archivi dei Paesi che avrebbero dovuto rilasciarle. La Motorizzazione di Pesaro ha fiutato l’inganno, la Polizia Stradale ha indagato: quattro persone denunciate e il sequestro di diverse patenti di guida false ottenute tramite conversioni illecite di titoli esteri.

Il sistema prevedeva di presentare la patente "madre" estera insieme alla domanda di conversione. Un titolo vero sulla carta, ma mai emesso dall’autorità straniera oppure contraffatto nei dati essenziali. A reggere la messinscena c’erano in certi casi, anche intermediari, pronti a traghettare la pratica fra modulistica, appuntamenti e code. Il castello, però, è crollato quando gli impiegati della Motorizzazione hanno notato alcune incongruenze. Sono partiti allora gli accertamenti incrociati con le autorità estere, veicolati attraverso i Servizi per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

In più di un caso è arrivato l’esito che ha smascherato il trucco, cioè che quella patente non era mai stata rilasciata. Tra i casi registrati quello, emblematico, riguardante una patente albanese mai registrata negli archivi ufficiali. Da qui i sequestri e la denuncia per falsità materiale e ideologica e uso di atto falso. L’operazione ha messo in luce un presunto sistema fraudolento che consentiva a cittadini stranieri di ottenere documenti di guida italiani senza i requisiti previsti dalla legge. A dare la misura del fenomeno non è il numero, almeno quattro patenti false sequestrate dall’inizio dell’anno, quanto la varietà dei Paesi di presunta emissione e il fatto che i soggetti coinvolti non risultano tra loro collegati. Tradotto: non una "centrale unica", ma un metodo replicabile, che qualcuno ha pensato di copiare.

Antonella Marchionni