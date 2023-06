Giro di vite sui decibel, quasi pronta l’ordinanza

"Quali possano essere le conseguenze sul piano pratico della sentenza di Cassazione sono da analizzare e valutare – dice Enzo Belloni, assessore alla polizia municipale –. In comando stamattina commentavamo che si tratta di una sentenza che rimanda alla Corte d’Appello, quindi seguirà una ulteriore valutazione. Inoltre anche se la sentenza fa giurisprudenza, è relativa ad un caso specifico quindi stabilire ora l’impatto pratico è prematuro. E’ chiaro che è necessario definire un giusto bilanciamento degli interessi tra le parti. La movida non va mostrificata: i giovani è meglio tenerli a Pesaro, piuttosto che costringerli ad emigrare in Romagna con tutti i pericoli che conosciamo. Dai gestori ci aspettiamo senso di responsabilità. Al Comune spetta vigilare, in sinergia con le forze dell’ordine: lo faremo. Ma l’anno scorso abbiamo avuto soltanto un caso in cui si è dovuti intervenire con decisione". Belloni si riferisce allo scontro tra bande di adolescenti che avvenne in via Nazario Sauro. "Siamo intervenuti mettendo le telecamere nei posti più critici come via Fiume".

E’ quasi pronta l’ordinanza che regolamenta l’intrattenimento musicale nei locali: "Sì – conferma l’assessore Francesca Frenquellucci –. Posso anticipare che abbiamo previsto l’abbassamento dei decibel da un certo orario in poi e in alcune aree dove sappiamo che ci sono hotel e alberghi. Inoltre abbiamo previsto di limitare “l’ascolto musica“ durante la settimana, abbassando i decibel dalla domenica sera al giovedì, a tutela dei residenti lavoratori. Faremo una serie di incontri pubblici per informare riguardo il provvedimento quando sarà definito".

Solidea Vitali Rosati