Giro di vite sui tuffi pericolosi e la tintarella sugli scogli

Controlli a tappeto, ieri pomeriggio sulle spiagge di Levante a Pesaro, dove la Guardia Costiera ha effettuato un blitz mirato a contrastare comportamenti pericolosi, in particolare l’abitudine di salire sugli scogli per tuffarsi, prendere il sole o scattare foto. Un’abitudine diffusa ma vietata, che può trasformarsi in un rischio serio per l’incolumità dei bagnanti. Molti di loro hanno notato la presenza del mezzo della capitaneria che, a sirene spiegate, si è avvicinata agli scogli dove le persone presenti sono state invitate a tenersi alla larga dal pericolo. Le scogliere frangiflutti sono aree interdette: le superfici sdrucciolevoli e le correnti imprevedibili rendono pericolosi i tuffi, soprattutto con fondali bassi o rocciosi. Il blitz ha avuto anche una funzione preventiva ed educativa, ma i controlli proseguiranno nei prossimi giorni lungo tutto il litorale. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza in mare e sulle spiagge, richiamando tutti, bagnanti e operatori, al rispetto delle regole.

Ant.Mar.