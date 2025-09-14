Giro di vite sulla movida. Arresti, sequestri, denunce. Minorenni protagonisti . E i social fanno da innesco

Quaranta giorni di controlli serrati, nel cuore dell’estate, per provare a riportare ordine nelle notti della movida di Pesaro e Fano. Un’operazione a tappeto che ha tenuto impegnata la Polizia durante le settimane più calde della stagione turistica che si sta concludendo in questi giorni e che si è tradotta in una maxi-campagna anti-maranza, condotta dagli agenti Squadre Mobili coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Non un blitz isolato, ma un’azione continuativa che ha impegnato gli agenti della Polizia di Stato dall’inizio di agosto fino a settembre. L’attività ha riguardato diverse province italiane, ecco di di seguito quella svolta da noi.

Bastano i numeri per raccontare la dimensione dell’intervento: 1171 persone identificate, di cui 188 minorenni. Controlli mirati nelle aree di spaccio, nei giardini pubblici, nelle stazioni ferroviarie, nei centri commerciali e nelle sale giochi, ma anche dentro e fuori i locali più frequentati.

Cinque maggiorenni sono stati arrestati per droga, mentre due adulti e tre minorenni sono stati denunciati per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanza stupefacenti e detenzione illegale di armi. A confermare il livello di rischio ci sono i sequestri: 48,5 grammi di cocaina, 79 grammi di hashish e marijuana, due bilancini di precisione e una pistola a salve modello Minigap 9, priva di caricatore ma accompagnata da un piccolo arsenale di bossoli e cartucce.

Misure durissime sono state attivate poi anche sul fronte della prevenzione. La Divisione Anticrimine della Questura ha emesso provvedimenti pesanti, con l’obiettivo di allontanare i soggetti più pericolosi dai luoghi della movida. Due giovani magrebini, già protagonisti di un inseguimento da film a bordo di uno scooter rubato a Rimini, sono stati banditi da Pesaro per tre anni.

Stesso destino poi per due ventenni rumeni, recidivi nelle aggressioni, che a Fano avevano mandato un coetaneo in ospedale con prognosi di diverse settimane. Anche per loro il Questore ha disposto tre anni di divieto di ritorno.

Infine, rileva l’episodio di tre ragazzi dell’Est, coinvolti in una maxi rissa davanti a un locale di Pesaro lo scorso agosto, hanno ricevuto il Dacur, cioè il daspo urbano che vieta l’accesso ai locali pubblici.

L’operazione, spiegano dalla Questura, non è un episodio isolato ma parte di una strategia nazionale per arginare fenomeni che, amplificati dai social, diventano strumenti di emulazione e di ingresso nella criminalità organizzata.

"Tali fenomeni, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, non risultano più esclusivamente connessi a contesti sociali ad alta densità criminale – spiegano gli investigatori - e fanno registrare, proprio attraverso i social network, un importante fattore di ampliamento del bacino di riferimento, di divulgazione e di emulazione"."E in alcune circostanze – conclude la nota della Questura – costituiscono il primo gradino di accesso al mondo della criminalità, anche quella di tipo mafioso".