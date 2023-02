Giro d’Italia a Fossombrone Si presenta la tappa con tutti i dettagli

Oggi pomeriggio al palas di Fossombrone si svolgerà una serata di presentazione ufficiale della tappa del Giro d’Italia che toccherà la città metaurense il prossimo maggio.

Si tratta della Terni-Fossombrone, che si correrà il 13 di quel mese. Ospite d’onore Davide Cassani, già commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Professionista dal 1982 al 1996, al Giro ha vinto due tappe. Come si ricordava, dal gennaio del 2014 al settembre del 2021 è stato ct della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada. Oggi fa il giornalista e il commentatore televisivo.

Come ricorda il vice sindaco Michele Chiarabilli, "in 106 anni di vita il Giro non era mai passato dalle nostre parti: l’occasione è imperdibile, anche perché si prevede un’ora e mezza di diretta dalla città con più di 200 televisioni collegate".

La tappa – l’ottava di questa edizione del Giro, che ne conterà 21 – partirà da Terni e dovrebbe caratterizzarsi per una doppia ascesa al colle del Cappuccini, che non è esattamente una passeggiata. Più nel dettaglio, i corridori arriveranno dal Furlo, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro, Piancerreto, quindi a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio) e poi su per il colle dei Cappuccini, dopodiché si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e poi si va per le Cesane; quindi Isola del Piano, Ponte Alberi e ritorno in città: di nuovo il ponte della Concordia e seconda scalata dei Cappuccini, poi ancora una volta giù al ponte nuovo e finalmente l’arrivo nei pressi della caserma dei carabinieri.

A proposito di Davide Cassani, ricordiamo che in occasione della tappa della Tirreno - Adriatico Foligno - Fossombrone che si svolse nel marzo del 2019 l’ex ciclista ebbe a criticare piuttosto vivacemente, in diretta tv, lo stato delle strade dalle parti dei Cappuccini. Confidiamo che stavolta le cose vadano decisamente meglio.

Inizio alle 17,30.

Adriano Biagioli