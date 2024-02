Giro d’Italia firmato Bucci, si inaugura il maxi-murale

Dopo mesi di attesa, finalmente ci siamo. Alla curva di Wilson domani alle 15, tempo permettendo, si inaugura il murale dedicato al Giro e ad Anselmo Bucci che i due artisti Andrea La Rocca e Erica Cogato hanno realizzato sul fianco delle case popolari che affacciano su piazzale Giansanti. Si tratta della riproduzione in grande di uno degli schizzi da taccuino (foto) che l’artista forsempronese dedicò all’epopea della "corsa rosa".

Ce n’è voluto di tempo, per l’inaugurazione. L’ultimo colpo di pennello, risale infatti a ottobre scorso, ma tant’è.

L’immagine è stata realizzata con colori al quarzo resistenti agli elementi e con la tecnica della "quadrettatura", che attraverso uno schema a quadrati (tipo pantografo), appunto, permette di riportare un’immagine anche molto piccola, come quella presa dai taccuini del Giro d’Italia di Bucci, su una parete di grosse dimensioni (19 metri x 14) com’è quella scelta in piazzale Giansanti.

Nota La Rocca: "Se un merito ce l’ha, questo nostro doppio omaggio al Giro d’Italia e a Bucci, è che abbiamo cercato di restituire in grande l’effetto di sveltezza e immediatezza dell’acquerello. E abbiamo fatto tutto rigorosamente a mano, niente effetti speciali digitali. Si tratta di un omaggio più che doveroso a un artista che ebbe un ruolo importante nel Novecento (fu uno dei fondatori della corrente omonima, Novecento, appunto), e non solo per la sua piccola patria di Fossombrone".

