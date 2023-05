Giro d’Italia, la tappa di Fossombrone ispirata dal biologico e dalla bellezza

E dunque ci siamo, sabato il Giro fa tappa a Fossombrone, letteralmente. È la prima volta in 106 edizioni della corsa rosa. Al di là del merito sportivo, questa ottava “puntata“ del Giro la potremmo anche definire una “Bio Tappa“. Già, perché la nostra provincia è tra le culle del biologico in Italia. Per l’occasione il Consorzio Marche Biologiche organizza una giornata per far conoscere la filiera bio marchigiana, i suoi prodotti, i suoi valori.

Sin dalla mattina “Porte Aperte“ alla coop Gino Girolomoni, a Isola del Piano, a un tiro di schioppo dal tracciato della tappa. Oltre 50 anni fa Gino Girolomoni fu il fondatore dell’attuale cooperativa, oggi portata avanti da figli, soci e collaboratori. Si tratta di un’avventura economica ma anche culturale e umana all’insegna dei valori della civiltà contadina e dei principi dell’agro-ecologia, ancora validi per uno sviluppo sostenibile delle nostre campagne.

Tornando alla corsa, coi 60 chilometri finali della tappa marchigiana gli atleti dovranno prima scalare l’erta dei Cappuccini, poi il Monte delle Cesane e infine, dopo lo strappo di Montefelcino, affrontare di nuovo il colle dei Cappuccini. Sabato 13 la circolazione dei veicoli sarà vietata a partire dalle 11 e riprenderà alle 18 circa (nel centro storico di Fossombrone il divieto andrà dalle 5 del mattino alle 20). Il primo passaggio sul Colle dei Cappuccini è previsto per le 15,40, mentre il secondo a partire dalle ore 16,40. Sul fronte delle iniziative collaterali alla tappa, va ricordata anche quella di Confcommercio: si chiama “Vetrine in Rosa“ e vedrà i negozi del centro storico vestire le loro vetrine con temi ispirati al Giro, colore rosa in testa. Ci sarà un premio per la migliore decorazione.

Intorno alle 14 nella zona del traguardo ci sarà pure la sfilata dei figuranti del carnevale storico, oltre che uno spettacolo a Ponte Alberi (zona vecchia stazione) con la carovana del Giro che si fermerà per una ventina di minuti. Il percorso della tappa: i corridori arriveranno dal Furlo, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro, Piancerreto, quindi a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio) e poi su per il colle dei Cappuccini, dopodiché si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e poi si va per le Cesane; quindi Isola del Piano, poi su a Montefelcino per via Fonte Coscia, quindi giù verso Sterpeti prima sulla provinciale 48 e poi su via Fonte Casale, dopodiché a destra per Ponte Alberi e ritorno in città: a questo punto di nuovo per il ponte della Concordia e seconda scalata dei Cappuccini, poi ancora una volta giù al ponte nuovo e finalmente l’arrivo nei pressi della caserma dei carabinieri. Dice Alighiero Omicioli, dell’organizzazione: "Sono giorni che non dormo, ma abbiamo la ragionevole certezza di aver fatto tutto come si deve. Il meteo? Non ho il coraggio di guardare le previsioni".

Adriano Biagioli