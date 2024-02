Giro d’Italia, volata finale in viale Gramsci

di Anna Marchetti

La collina di Monte Giove, il porto, il lungomare di Sassonia, la volata finale su viale Gramsci, davanti alla Caserma Paolini, il villaggio del Giro allestito al Pincio. Sarà una grande festa la 12esima tappa del Giro di Italia del 16 maggio, Martinsicuro-Fano, presentata ieri pomeriggio al teatro della Fortuna. Il sindaco, nel suo ruolo di padrone di casa ha accolto, gli organizzatori del Giro, ad iniziare dal direttore Mauro Vegni, le autorità e i fanesi che hanno legato il loro nome al ciclismo. Il percorso cittadino della 12esima tappa del Giro d’Italia è stato definito "insidioso" da Davide Cassani, ex ciclista, dirigente sportivo e commentatore televisivo: "Lo potrebbe vincere un velocista anche se l’esito non è affatto scontato".

Una tappa di 183 chilometri che, si concluderà a Fano con i ciclisti che, dopo aver superato San Costanzo, entreranno in città dalla nuova interquartieri, percorreranno via Mattei, via Papria fino alla rotatoria di Tre Ponti. Da qui proseguiranno sul cavalcavia passando davanti alla cooperativa Tre Ponti per scendere verso il codma di Rosciano, poi entreranno a Belloccchi, in via VII Strada e via I Strada fino alla Flaminia. Qui gireranno a sinistra per imboccare via Patuccia, una strada di 1 chilometro e mezzo, stretta e complicata, con pendenze sopra il 20%, fino all’eremo di Monte Giove da dove partirà la discesa, veloce e tecnica, verso la via Flaminia. Poi il gruppo percorrerà l’interquartieri di Poderino, viale Italia, via della Giustizia fino alla Statale 16, alla rotatoria del Pino Bar girerà verso via Nazario Sauro per arrivare al porto, viale Adriatico, viale Battisti, poi giù verso la stazione ferroviaria e infine viale XII settembre e viale Gramsci dov’è previsto l’arrivo. Il villaggio del Giro sarà invece allestito all’interno del Pincio.

"Il percorso lo abbiamo chiamato – commenta l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – ‘l’abbraccio del Giro a Fano’ perché ci permetterà di mostrare il paesaggio la tradizione marinare e la storia della nostra città". "Sarà una grande festa – ha detto il sindaco Seri – ricca di eventi da oggi fino al 16 maggio". Il primo cittadino ha anche ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Oltre al Comune che ha stanziato 60mila euro, la Regione che ne ha messi 100mila e gli sponsor privati. E’ stato ricordato come Fano accolga il Giro d’Italia per la quarta volta: la prima tappa, Chieti-Fano, è del 1962 e vinse il fanese Giuseppe Tonucci, la seconda è del 1983, Comacchio-Fano e nel 2012 la Modena- Fano.