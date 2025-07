Giro d’Italia Women, c’è attesa per la tappa fermignanese

"Aspettando il Giro", Fermignano si colora di rosa per una settimana. Cominciano oggi gli appuntamenti organizzati dal Comune che condurranno fino al passaggio del Giro d’Italia Women in paese, con la partenza della tappa regina in programma sabato 12 luglio, verso il Monte Nerone. Stamattina, alle 8,30, ci sarà il Memorial Corrado Paseri, gara agonistica di mountain bike, al via dai giardini dell’ex stazione ferroviaria. Domani il secondo evento, "È la stampa, bellezza? - Edizione straordinaria", nell’ambito della rassegna M’ama non m’ama.

Alle 21, in piazza Giorgiani, la scrittrice e giornalista Serena Marchi parlerà della rappresentazione delle donne nel mondo dello sport, di come siano raccontate le loro vittorie e sconfitte. In caso di maltempo ci si sposterà nel Museo dell’architettura. Martedì, le associazioni sportive saranno in piazza Garibaldi dalle 19 per la Festa dello sport. Le iniziative proseguono fino sabato.

"Sarà una settimana intensa – commenta il sindaco Feduzi –. Ringrazio i fermignanesi e le associazioni che si sono messi a disposizione. Il Giro sarà un’occasione di visibilità per il territorio e avere la partenza a Fermignano è un onore".

n. p.

Foto: Elisa Longo Borghini, campionessa italiana