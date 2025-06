Giro donne, Apecchio si colora tutta di rosa

Un intero paese si colora di rosa: è Apecchio che con il Monte Nerone ospiterà il 12 luglio il traguardo della tappa regina del Giro d’Italia Women. Tutti gli addetti ai lavori e i team in gara, infatti, hanno già individuato la settima frazione, Fermignano-Monte Nerone, come la tappa cruciale del Giro. Circa quattromila metri di dislivello che partono da piazza Garibaldi a Fermignano e attraversano il territorio, passando per Apecchio e le sue frazioni, fino ad arrivare in cima al Monte Nerone.

Domenica 29 giugno ci sarà un nuovo evento di presentazione della tappa proprio a Monte Nerone, dove ci sarà il traguardo. Nello specifico alle ore 9 da Fermignano partirà una pedalata aperta a tutti che si snoderà dal punto di partenza del giro fino all’arrivo sul Nerone. Questa pedalata libera non seguirà l’intero tracciato della tappa, ben più impegnativo, ma avrà una lunghezza stimata sui 150 km e sarà possibile aggregarsi al serpentone dei corridori anche da punti intermedi. Tra i ciclisti in movimento ci saranno anche Davide Cassani, opinionista Rai ed ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo maschile e Marco Velo, commissario tecnico della nazionale femminile di ciclismo su strada. L’arrivo in vetta ai 1525 metri del Monte Nerone è previsto intorno alle 12,30 quando, al Rifugio Chalet Principe Corsini, inizierà la presentazione della tappa con tanti ospiti tra istituzioni e mondo dello sport, tra cui spicca Mauro Vegni, direttore della Gazzetta dello Sport. Sul palco, oltre agli organizzatori, ritroveremo anche Cassani e Velo.

Proprio nell’ottica di vivere la montagna e di valorizzare l’ambiente e tutto il territorio sarà possibile anche arrivare in cima al Nerone in tempo per la presentazione seguendo i tanti sentieri di trekking che si arrampicano sul monte, guidati dalla Proloco di Serravalle di Carda. L’appuntamento è alle 8 a Pian di Trebbio, nei pressi di Serravalle, per una camminata tra i sentieri panoramici che giungerà fino al Rifugio Corsini in tempo per la presentazione. Gli organizzatori invitano tutti a portare un gadget rosa per omaggiare la corsa, un segno di partecipazione per colorare insieme il cammino.

Dopo la presentazione si terrà un momento di relax e convivialità: "Il passaggio del Giro d’Italia Women rappresenta per noi non solo un evento sportivo di grande rilievo ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro territorio e le sue potenzialità -spiega il vicesindaco Francesco Cantarini-. L’arrivo nel comune di Apecchio a Monte Nerone, ci rende profondamente orgogliosi, perché porta alla ribalta un patrimonio naturalistico e paesaggistico di rara bellezza".

Amedeo Pisciolini