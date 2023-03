Giro, per le strade pagano i privati

FOSSOMBRONE

Il corso Garibaldi a Fossombrone si rifà il trucco per la tappa del 13 maggio prossimo del Giro d’Italiua e tutto questo senza che il Comune ci metta un euro. La corsa rosa attraverserà dunque Fossombrone passando anche per il Corso principale.

La svolta è maturata negli ultimi giorni: "In sostanza – ci spiega il vice sindaco Michele Chiarabilli – grazie all’intervento di ben quattro sponsor privati rifaremo il fondo del corso Garibaldi a Porta Fano e in via Roma: in questo modo i corridori dell’ottava tappa del Giro d’Italia potranno fare il loro secondo passaggio in città imboccando direttamente il corso da Porta Fano, sarà un colpo d’occhio estremamente spettacolare…".

Grazie ai denari dei quattro sponsor annunciati anche dal vice sindaco, sia a Porta Fano, fino a san Filippo, sia in via Roma, a partire dal municipio, si sostituiranno i sanpietrini e Marche Multiservizi provvederà a rifare le condotte per l’acqua e quant’altro, i cosiddetti "sottoservizi". "A Porta Fano – spiega ancora Chiarabilli – si rimetteranno in sede i cubetti di porfido, mentre in via Roma si farà una gettata di bitume provvisoria. Abbiamo l’assenso della Soprintendenza e nel giro di un paio d’anni si provvederà a rimettere in sede i sanpietrini. Si tratta di una modifica al percorso in fondo minima, ma dal contenuto altamente spettacolare. I corridori lungo il corso tra due ali di folla saranno uno spettacolo da non perdere".

I lavori partiranno a brevissimo: "Lunedì prossimo", assicura il vice sindaco. Ricordiamo più nel dettaglio quale sarà il percorso della tappa Terni-Fossombrone. I corridori arriveranno dal Furlo, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro, Piancerreto, quindi a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio) e poi su per il colle dei Cappuccini, dopodiché si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e poi si va per le Cesane; quindi Isola del Piano, Ponte Alberi e ritorno in città: di nuovo il ponte della Concordia, ma stavolta la carovana ci arriva passando per il corso, e quindi la seconda scalata dei Cappuccini, poi ancora una volta giù al ponte nuovo e finalmente l’arrivo nei pressi della caserma dei carabinieri.

Adriano Biagioli