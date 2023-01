"Girolamo Savonarola, profezia e martirio" Il professor Pellegrini presenta il suo libro

Oggi – alle ore 17,30 nella sala riunioni di Confindustria Pesaro e Urbino, via Cattaneo, 34 Pesaro – il professor Marco Pellegrini, uno tra i maggiori studiosi del Quattrocento italiano, presenta il suo ultimo libro: "Savonarola. Profezia e martirio nell’età delle guerre d’Italia" (Salerno Editore). Girolamo Savonarola (1452-1498) impersona in quei tempi la fortissima fede religiosa, diffusa in qualsiasi ceto sociale. Oratore trascinante, il frate tenta di trasformare una città "corrotta" come la Firenze medicea in una Repubblica di santi, avanguardia della rigenerazione del mondo cristiano. Ingresso libero finché ci sono posti disponibili.