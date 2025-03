Girolomoni e la pasta Graziella Ra: per la ragazza uccisa dai nazisti

"Solo acqua e farina che diventano pane e pasta: la più straordinaria invenzione della storia". Così Gino Girolomoni, fondatore del biologico in Italia, sintetizzava il concetto di pasta che sarà il tema della cena studio in programma sabato alle 20,30 alla locanda Girolomoni, condotta dal sommelier Otello Renzi. Tra le paste che saranno degustate, anche le farfalle Graziella Ra Khorasan: "Un grano antico – spiega Maria Girolomoni – con basso indice glutinico. Rilevato da un archeologo tornato dall’Egitto, passando per diverse mani, è pervenuto a fine anni ‘80 col mandato di chiamarlo Graziella se fosse nato. Mio padre Gino risalì all’identità di questa fanciulla, con molte coincidenze, troppe per essere un caso e comunque ci piace pensare che si tratti proprio di Graziella Fanti delle Piastre (Pistoia) uccisa dai nazisti a 17 anni".