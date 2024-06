Girolomoni, la sindaca per 13 voti: "Priorità chiare: subito al lavoro"

Primi giorni da sindaco per Marila Girolomoni, appena eletta come prima cittadina di Gabicce Mare. Con soli 13 voti di scarto la sua lista "Insieme per Gabicce" è riuscita ad affermarsi sulla lista civica "aMare Gabicce" del candidato sindaco Michele Bencivenga, confermando per Gabicce una giunta di centrosinistra. "Sono già al lavoro per mandare avanti le prime pratiche da sindaco – dice Girolomoni –. Stiamo pensando di convocare il primo consiglio comunale entro il 25 giugno e in quella occasione scioglierò anche le riserve sulla nomina degli assessori". E aggiunge: "Siamo soddisfatti del risultato elettorale, ma vorrei fare i complimenti anche al mio avversario Michele Bencivenga – dice Marila Girolomoni –. Ora è necessario andare avanti con i progetti che abbiamo presentato in campagna elettorale. Cinque i punti principali su cui si concentrerà la nuova giunta: sicurezza, giovani, turismo e cultura, attività economiche ed ambiente". Marila Girolomoni ha incontrato il sindaco uscente, Domenico Pascuzzi, per il passaggio di consegne: "Finalmente dopo anni abbiamo di nuovo una sindaca donna, come avvenuto nei comuni vicini a noi – ha detto Pascuzzi –. I gabiccesi ancora una volta hanno scelto la concretezza, la competenza e la continuità".

Augurio di buon lavoro alla nuova sindaca anche da Bencivenga. "Accettiamo il verdetto delle urne, anche se per soli 13 voti – dice –. Era la prima volta che mi avventuravo in questo ambiente, ma come ho già detto anche in passato, Gabicce mi ha adottato perché sono arrivato qui che avevo 22 anni e ho pensato che fosse arrivato il momento di restituire qualcosa a questa cittadina che mi ha dato tanto". E prosegue: "Con la nostra proposta volevamo espugnare questo ‘feudo’, ma purtroppo per pochissimo non ce l’abbiamo fatta. Siamo comunque soddisfatti e ora come opposizione porteremo avanti le nostre battaglie. I quattro consiglieri eletti di minoranza sono tutti della stessa lista, contrariamente al passato, e questo sarà sicuramente un punto di forza perché ci darà la possibilità di essere coesi, continuando a costruire le basi per il futuro".

Alice Muri