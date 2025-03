Girolomoni: "La svolta del bio: arrivi sulle tavole di tutti"

"Non basta coltivare il bio. Bisogna che esca dalla nicchia e per fare questo sta per partire un grande progetto: il distretto bio Marche". Giovanni Girolomoni, la cui famiglia a Isola del Piano ha recitato un ruolo fondamentale per lo sviluppo del bio in Italia, e che adesso riveste il ruolo di presidente del Distretto bio Marche, annuncia: "Siamo pronti, metteremo in campo iniziative per cercare di portare il bio in tutte le tavole, non solo su quelle delle persone che già lo conoscono. Perché coltivare bio non basta più. Bisogna che esso esca dal concetto di nicchia e diventi quotidianità".

Il progetto durerà due anni e prevede tante iniziative. Girolomoni ne anticipa alcune: "Innanzitutto potenzieremo la comunicazione, anche via social per fare conoscere le qualità del bio. che sono la certezza del prodotto, la sua sanità e la sua bontà. Saremo protagonisti anche sulla stampa e sulle tv per fare conoscere il bio marchigiano". Grande sarà lo sforzo, aggiunge Girolomoni, per "la formazione degli operatori, corsi riservati agli agricoltori ma non solo, anche ai consumatori. Organizzeremo incontri di divulgazione del bio".

ll Distretto Biologico delle Marche, tra i distretti più grandi d’Europa nonché modello di riferimento in Italia, sta per decollare e la nostra provincia recita un ruolo fondamentale. Con duemila imprese agricole che rappresentano oltre il 75% della superficie agricola, di cui il 25% coltivata a biologico, il Distretto Biologico delle Marche ha una importanza strategica primaria. Riconosciuto ufficialmente dalla Regione nel 2021, e a seguito del progetto finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Distretto intende valorizzare 92 mila ettari investiti in agricoltura biologica, uno dei valori percentuali più elevati fra le regioni italiane, raggiungendo con cinque anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato dalla strategia From Farm to Fork per il 2030. "Per molti anni il settore bio ha visto una domanda crescere molto più velocemente dell’offerta – aggiunge Girolomoni – quindi, l’attenzione era quella di garantire la coerenza e la fiducia del processo di certificazione e di avere politiche che aiutassero la conversione all’agricoltura bio. Oggi questo, pur rimanendo importante, non è più sufficiente. Per continuare a far crescere l’agricoltura biologica, unico modello di agricoltura sostenibile riconosciuto dai regolamenti, è necessario che il bio diventi popolare".

d. e.