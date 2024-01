Girone A: duello in valle del Foglia. Muraglia domina l’altro gruppo

Nel girone A la prima giornata di ritorno non è stata favorevole alla capolista Macerata Feltria, sconfitta in casa dal Tavernelle, ma il Carpegna, sua principale avversaria, non ne ha approfittato andando a perdere a Casinina. Dopo le prime due (divise da 2 punti) la graduatoria vede al terzo posto il Tavernelle e il Piandimeleto a meno 5. La lotta per il vertice è apertissima considerando che nel giro di 7 punti ci sono 8 squadre. In fondo la maglia nera è sempre dello Schieti e la distanza dalla penultima è diventata consistente (10 punti).

I NUMERI DEL GIRONE A. Il Macerata Feltria ha ritrovato la sconfitta dopo due vittorie consecutive. Lo Schieti sabato scorso travolto dall’Apecchio (5-1) è l’unico team a non aver gioito per una vittoria. Ben 27 i punti di differenza tra le prime e l’ultima. Del Tavoleto e dell’Avis Sassocorvaro l’attacco più prolifico (25 gol), dello Schieti quello più asfittico (7).

I BOMBER DEL GIRONE A. 10 gol: Luca Alpino (Carpegna), 8 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle), Lorenzo Elezaj (Tavoleto). 7 gol: Umberto Federici (Casinina), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano) e Simone Monaldi (Piandimeleto). 6 reti: Mirco Politi (O.Macerata Feltria) e Soren Azalian (Tavoleto). 5 reti: Luca Turchi (A. Sassocorvaro), Enrico Curzi (Tavernelle), Roberto Orru (Ca Gallo), Mouaoui Abderrahmane (V.Apecchio). Seguono con 4 reti ben 12 calciatori. A guidare la classifica del girone B c’è sempre il Muraglia con un vantaggio di più 5 sul Cuccurano e a più 7 sul Villa Ceccolini. Al quarto posto (a meno 9) è salito il Della Rovere. Qui in alto la classifica è più delineata con 11 punti di differenza tra 6 squadre. Il Monte Porzio ha ritrovato la sconfitta dopo due vittorie di fila e un pareggio

I NUMERI DEL GIRONE B. Sette le vittorie dell’ultimo turno di cui 3 da chi giocava in trasferta. Si è segnato su sette campi per un totale di 22 reti. Più gol di tutti gli hanno segnati il Muraglia e il Villa Ceccolini (33), di contro solo 13 i gol realizzati dal Real Metauro. La difesa che ha subito di più (38) è quella dell’Hellas Pesaro, quella meno perforata appartiene al Muraglia.

I BOMBER DEL GIRONE B. 12 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 10 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 9 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini), 8 reti: Federico Tombari (Pontesasso) e Andrea Manna (Isola di Fano). 7 reti: Matteo Bocci (R.Urbinelli), Matteo Agostini (Csi Delfino Fano) e Alessio Scavolini (Muraglia).

SQUADRA DELLA SETTIMANA (A e B). 1) Frattini (Della Rovere), 2) Di Taranto (River Ubrinelli), 3)Cerreti (Cuccurano), 4)Ceccacci (Csi Delfino), 5)Carciani (Villa Ceccolini), 6) Brisgotti (Piandimeleto), 7)Morolli (A. Luceoli Cantiano), 8)Fraternali (V.Apecchio), 9)Grassi (Casinina), 10)Cabello (Muraglia), 11) Sabbatini (Hellas Pesaro). All. Latini (Tavernelle). Arbitro Lepri di Pesaro (Villa Ceccolini- Gradara Calcio).

Amedeo Pisciolini