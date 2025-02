Girone A, leadership indiscussa. Marotta Maroso domina il ’B’

Nel girone A la ventesima giornata non ha prodotto cambiamenti nei primi tre posti della classifica. In vetta c’è sempre l’Avis Sassocorvaro con 5 punti in più dell’Olympia Macerata Feltria-.Dietro a loro due il vuoto.

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria). 10 gol: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro).9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Nicola Bravi (Vadese). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro). 7 reti: Edoardo Brundu (Cantiano), Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria) e Alhadji Niang (Tavoleto). 6 reti: Francesco Stella (Carpegna), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese)., Alessandro Carpentieri (Santangiolese) e Luca Carloni (Vis Canavaccio).

Anche nel girone B le prime della classifica generale hanno incamerato nell’ultimo weekend il risultato pieno. Al primo posto c’è sempre il Marotta Maroso Mondolfo.

I bomber. 13 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo), Omar Elkheir (Della Rovere), Andrea Battisti (Fortuna Fano) e Luca Ambrogiani (A. River Urbinelli).10 reti: Antonio Tedesco (A.River Urbinelli) e Manuel Tonucci (Villa Ceccolini). 9 reti: Mattia Campanelli (A. River Urbinelli). 8 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 7 reti: Ardit Basha (Arzilla). 6 reti: Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio), Giacomo Federici (Maroso Mondolfo), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Matteo Baldini (Gradara Calcio), Giovanni Gabucci (Ies S.veneranda) e Alex Sartini (Pontesasso). Seguono con 5 gol a testa ben 8 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1) Marfoglia (Villa Ceccolini), 2) Colonna (Vf Adriatico), 3) Pennesi (Santangiolese), 4) Polidori (Vis Canavaccio), 5)Piazzesi (Gradara Calcio), 6)Guidi (Olympia Macerata Feltria), 7) DI Vaio (Pole Calcio), 8)Aloisi (Real Mombaroccio), 9)Bravi (Vadese), 10)Gianotti (Sassocorvaro), 11) Sartini (Pontesasso). All.Orazi (Vadese).

Lo Ies Santa Veneranda ha da ieri un nuovo allenatore, si tratta di Alessandro Radi, ex trainer del Vismara e Osteria Nuova, come calciatore ha militato anche nella Vis e nell’Ancona. Radi prende il posto di Roberto Del Monte che aveva interrotto ad inizio settimana il rapporto con la società del ‘patron’ Mario Morazzini. Lo Ies Santa Veneranda milita nel girone B di Seconda categoria, attualmente occupa il quartultimo posto con 18 punti, 28 reti realizzate e 37 subite. È al secondo cambio in panchina in questa stagione.

Amedeo Pisciolini