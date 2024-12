Girone A Seconda Categoria: Olimpia Macerata Feltria e Avis Sassocorvaro in vetta

Nel Girone A di Seconda categoria, l’Olimpia Macerata Feltria riporta a casa dal campo della Vis Canavaccio non più di un punto e viene raggiunta in vetta dall’Avis Sassocorvaro vincente nella gara casalinga con il Tavoleto. Dietro le due capolista il vuoto o quasi, considerando che la più diretta inseguitrice (il Casinina) è distanziata di 8 punti. In fondo alla classifica c’è il Montelabbate (2 punti) che non dà segni di reazione.

I numeri del Girone A. Il Macerata Feltria e il Sassocorvaro sono imbattute mentre non hanno mai vinto la penultima (Santangiolese) e l’ultima (Montelabbate). Più gol di tutti li ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (27), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (8). Quattro punti nelle ultime due partite per il Ca Gallo. La differenza tra la cima e la coda è arrivata a 30 punti, 23 le reti dell’ultimo turno, 4 le vittorie di cui solo 1 in trasferta.

I bomber del Girone A. 10 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 8 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), 7 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria) e Alhadji Niang (Tavoleto). 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Daniele Conti (Frontonese), Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Diego Sanchini (Ca’ Gallo), Francesco Stella (Carpegna), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Walid Chaqroun (Durantina Santa Cecilia). Seguono con 3 reti 14 calciatori.

Nel girone B L’Atletico River Urbinelli ha portato a 3 i punti di vantaggio sul duo Marotta Maroso Mondolfo e Cuccurano. A meno 4 il Villa Ceccolini e il Della Rovere. Fanalino di coda con un solo punto il Fv Adriatico.

I numeri del Girone B. Il Marotta Maroso Mondolfo è l’unico club del girone a non aver subito l’onta della sconfitta, invece l’unico team a non aver ancora vinto una partita è la Marottese Arcobaleno che ha anche la difesa più perforata del girone (27 gol subiti). L’attacco più prolifico è del Della Rovere (22 gol), La differenza tra i due poli della classifica qui è di 24 punti.

I bomber del Girone B. 8 reti: Antonio Tedesco (A.River Urbinelli), 7 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo) ed Omar Elkheir (Della Rovere). 6 reti: Luca Ambrogiani (Atl. Urbinelli). 5 reti: Ardit Basha (Ies Santa Veneranda), Andrea Manna (Isola di Fano) e Matteo Barbaresi (Della Rovere). 4 reti: Nicolò Rossi (R. Mombaroccio), Stefano Ugolini (Pontesasso), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Federico Tombari (Pontesasso), Mattia Campanelli (Arzilla), Nicolò D’Angelo (Fv Adriatico) e Jacopo Sensoli (Gradara). Seguono con 3 reti 14 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1) Pittaluga (A. River Urbinelli), 2) Iacomucci (Hellas Pesaro), 3) Barzotti (Vadese), 4) Fattori (Gradara), 5) Maciaroni (Vadese), 6) Pucci (Pontesasso), 7) Uguccioni L. (Villa Ceccolini), 8) Serafini (Piandimeleto), 9) Gianotti (Sassocorvaro), 10) Stella (Carpegna),11) Marini (Pole Calcio). All. Ordonselli (Cuccurano).