Gironi da suspence

Oggi la Seconda categoria anticipa l’intera giornata (la seconda del girone di ritorno). Calcio d’inizio alle ore 15. Il programma del girone A. Atletico Luceoli- Casinina ci viene presentata dal mister dei locali Fuorucci: "Partita sicuramente di spessore, contro un avversario che per qualità ed individualità vale tranquillamente le prime 2-3 squadre del campionato, con gente esperta e di qualità come Crosetta e Federici e che attualmente sta’ in un ottimo periodo di forma e lo dimostra la vittoria di sabato contro il Carpegna . Noi ultimamente abbiamo lasciato diversi punti per strada e nonostante le defezioni che abbiamo l’affronteremo con lo spirito battagliero e di sacrificio che abbiamo avuto fino ad oggi. Sono certo che i miei ragazzi si faranno valere sul campo.

Le altre gare odierne: Avis Sassocorvaro- Piandirose; Ca Gallo- Santa Cecilia Urbania; Carpegna- Valfoglia Tavoleto (ore 14,30); Frontonese- Olimpia Macerata Feltria; Piandimeleto- Viridissima Apecchio; Schieti- Santangiolese; Tavernelle- Vis Canavaccio. Variegato anche il programma del girone B (anche qui anticipa- ore 15- l’intera giornata). Cuccurano- Monte Porzio è presentata dall’allenatore del Cuccurano Marco Magini: "Sarà una partita molto delicata per la nostra classifica a cospetto di una squadra organizzata e con ottimi giocatori, ma confido molto nei miei ragazzi che per il quarto anno consecutivo sono nelle prime posizioni di classifica. Grande merito va a miei giocatori che prima di essere degli ottimi atleti sono persone fantastiche e in questi anni lo stanno dimostrando".

Le altre gare di oggi: Arzilla- Isola di Fano (ore 14,30); River Urbinelli- Csi Delfino Fano; Carissimi- Muraglia; Della Rovere- Villa Ceccolini; Gradara- Real Mombaroccio, Hellas Pesaro-Pontesasso (14,30); Real Metauro- Marottese-A.

am.pi.