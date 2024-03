Giù l’asilo nido ’Brontolo’. In arrivo il nuovo edificio

E’ cominciata la fase vera e propria di abbattimento (con l’impiego della pinza meccanica) dell’asilo nido comunale ‘Brontolo’ di Mondolfo, nella frazione di Centocroci, che lascerà spazio ad una nuova struttura più capiente e con tutti gli standard di sicurezza.

L’operazione, progettata dalla giunta Barbieri, prevede un investimento di 1milione e 848mila euro coperto con un bando Pnrr avente ad oggetto gli asili nido, le scuole dell’infanzia e i servizi di educazione e cura per i più piccoli. Per consentire l’esecuzione dei lavori, gli ospiti del nido e le loro educatrici sono stati trasferiti dal 7 gennaio scorso nell’ex scuola elementare di via Damiano Chiesa a Marotta, che fungerà da sede provvisoria del ‘Brontolo’ per circa due anni. Il bando Pnrr prevede, infatti, la conclusione degli interventi di demolizione e poi di costruzione del nuovo nido per la fine del 2025.

"Un progetto importante – evidenzia il sindaco Nicola Barbieri - grazie al quale la nostra città diventerà ancor di più a misura di piccoli e famiglie, migliorando e ampliando l’offerta dei servizi educativi nella fascia 0-3 anni. Tra l’altro, realizzeremo un edificio più grande, che ci consentirà di rispondere alla crescente richiesta di nuove iscrizioni, offrendo ai bimbi spazi nuovi e confortevoli". L’immobile in fase di abbattimento, risalente a 40 anni fa, aveva, infatti, una superficie di 408 metri quadrati e poteva ospitare 36 bambini, mentre la nuova struttura sarà di 770 metri quadrati e consentirà fino a 60 iscrizioni. Un passo in avanti sostanzioso, per un servizio di cui le giovani coppie hanno sempre più necessità, indispensabile per conciliare le esigenze lavorative con quelle della famiglia e dei bambini. Il nido che verrà realizzato, oltre che più ampio e accogliente, sarà adeguato dal punto di vista sismico e costruito per garantire i migliori livelli in termini di efficientamento energetico. Come detto, la fine dei lavori è fissata dal bando a dicembre 2025, per cui si può ipotizzare che la nuova struttura possa essere operativa dai primi mesi del 2026. Fino ad allora i bimbi rimarranno nell’ex scuola elementare di Marotta, dove l’amministrazione comunale ha investito circa 40mila euro per l’adeguamento dei servizi igienici e la sistemazione degli spazi interni, degli impianti elettrici e di riscaldamento, in modo da rendere gli ambienti a misura dei piccoli ospiti da 0-3 anni.

Sandro Franceschetti