Giù le barriere architettoniche Decolla il piano atteso da 30 anni

A un anno di distanza dall’inizio della progettazione, a Fano inizia a prendere forma il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche atteso da oltre 30 anni. "Fano ha incredibilmente fatto il Peba prima di Pesaro" lancia la provocazione il garante provinciale Maruska Palazzi. E infatti, come spiega l’assessora Barbara Brunori, in città sono già molti i progetti in via di realizzazione che prevedono un’accessibilità più libera per tutti. "Nonostante non si possa dire davvero che abbiamo realizzato il Peba - spiega Brunori, ma sicuramente la macchina lavora a pieno regime e abbiamo dato una grande accelerata". "Il Peba è uno strumento che abbiamo adottato insieme a Pesaro per l’abbattimento delle barriere architettoniche della città - spiega l’assessora -. Sentiamo la necessità di elevare la qualità della vita cittadina insieme alla sostenibilità, favorendo l’accessibilità in tutti gli spazi della città. L’Università Politecnica delle Marche sta facendo un grandissimo lavoro, per indicarci quali dovranno essere i migliori interventi per il futuro. Dalle prime risultanze delle indagini condotte abbiamo capito che è fondamentale mettere dei segnalatori acustici agli attraversamenti pedonali e piano piano lo faremo. La mappatura del territorio che emergerà dal Peba però tiene già conto delle numerose indicazioni fornite dalle associazioni nei focus group nei quali abbiamo studiato e approfondito insieme le varie criticità che rappresenteranno delle priorità di intervento e che non posso svelare fino alla presentazione ufficiale del piano".

Intanto le associazioni hanno stimolato il comune ad occuparsi, tra le tante cose, della raccolta differenziata per i disabili in ordine alla quale partirà nei prossimi mesi una piccola sperimentazione con Aset in un condominio privato ed è già partito uno studio congiunto, sempre con Aset per rendere accessibili gli stessi bidoni per la raccolta differenziata anche alle persone ‘speciali’. Stessa cosa con Ami che si sta dotando di misure per l’accessibilità al trasporto pubblico. I lavori pubblici in atto poi sono tutti pensati accessibili, anche con percorsi sensoriali, perché non ci sono solo disabilità motorie a cui pensare". Dall’allargamento del sottopasso di viale Cairoli alla riqualificazione interna del Bastione Sangallo, passando per le piazze Costa e Marcolini, i parcheggi di via Risorgimento e del Foro Boario, senza dimenticare i giardini dell’ex Agip, si sono fatti dei passi avanti.

"Infine - conclude la Brunori - lo scorso 22 marzo abbiamo presentato la candidatura al progetto Site sul bando di Cooperazione Territoriale Europea Transfrontaliera Italia-Croazia che, se lo vinceremo, ci consentirà di realizzare spazi attrezzati nel lungomare, nel quadro dei più ampi interventi di riqualificazione già in atto nell’ambito dell’investimento Waterfront. Vogliamo infatti fare in modo che tutte quelle progettazioni si intersechino con il Peba. E questo è già un primo risultato oggettivo e concreto". La risposta alla candidatura si avrà il prossimo autunno.

Tiziana Petrelli