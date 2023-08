"Giù le mani da Pediatria" Mamme e papà in lotta "Siamo in tantissimi, non toccate i reparti"

Giù le mani dai reparti materno-infantili. Questo il messaggio che mandano all’unisono le tante persone che hanno partecipato al sit-in di protesta di ieri mattina davanti all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal centrodestra regionale, secondo cui i reparti rimarranno a Pesaro, erano comunque tantissime le mamme, i papà e i bambini presenti alla manifestazione. "Sono molto contenta di vedere tutta questa affluenza oggi. Dopo questa manifestazione ho fiducia, ma non ci fermeremo finché non avremo certezze che questi reparti resteranno aperti non solo adesso ma anche negli anni a venire", afferma Eleonora Bassi, che già nel corso della settimana si era espressa sulla questione. Tanta soddisfazione anche da parte di un’altra mamma, Laura Marmouset, tra le prime ad esporsi sulla questione nei giorni passati: "Non mi aspettavo così tanta gente, sono davvero felice di vedere che oggi siamo così numerosi. Speriamo che ciò serva per mandare un messaggio, perché siamo veramente stufe. Oggi è la città che parla con la voce dei suoi cittadini. Nelle dichiarazioni della Regione c’è fiducia fino a un certo punto: vogliamo delle risposte serie, perché sarà un problema che si ripresenterà".

Alla fila di mamme partecipa anche Deborah Bardeggia, la prima delle donne pesaresi a prendere parola al microfono del sit-in: "Sono qui per la seconda volta a manifestare contro questo spostamento. Tre anni fa ho vissuto la stessa situazione in periodo di Covid. All’epoca lo accettammo perché c’era una pandemia in corso ma poi abbiamo dovuto lottare per riportarli qui a differenza degli altri reparti. Inoltre ostetricia, ginecologia e pediatria sono stati ristrutturati 8 anni fa e mesi fa prima del ripristino con soldi nostri mentre a Fano la struttura è vecchia e piccola, quindi non ha la capacità di accogliere il bacino d’utenti che dovrebbe. Chiediamo spiegazioni logiche, anche perché reparti fondamentali come chirurgia, trasfusionale, urologia sono qui a Pesaro e sono fondamentali per i reparti materno-infantili. Non è campanilismo o svogliatezza nel fare 10 chilometri: le persone sono andate a Rimini quest’anno piuttosto che a Fano perché non c’è una chirurgia h24".

Sono le stesse motivazioni che hanno portato altre mamme a manifestare, come nel caso di Alice Andreoni, che parla senza mezzi termini: "Sono inorridita. La velocità di un intervento sui nostri figli può salvargli la vita. Non possiamo allontanare servizi così fondamentali. Già qui a Pesaro, con mia mamma, ho avuto delle brutte esperienze al pronto soccorso, figuriamoci se a ciò si va ad aggiungere la distanza". Risuona poi l’eco del paragone tra le due strutture, come riportato da Giulia Festa: "Dopo 8 mesi si rivocifera una chiusura di reparti così importanti e per noi è una follia. Portarli a Fano creerebbe disservizi non solo per i pesaresi ma anche per i comuni limitrofi. Per non parlare della struttura che è obsoleta, ho partorito a Fano 3 anni fa e non c’è paragone con Pesaro". Oltre alle tante mamme, ci sono anche i papà a manifestare, tra cui Roberto Dell’Olio che prende parola sul tema dell’ospedale di Muraglia: "Non basta il progetto: devono prima costruirlo e renderlo operativo, poi quando avranno messo i letti allora si può parlare di un trasferimento".

Teobaldo Bianchini