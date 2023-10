"Giù le mani dal verde di Urbino: La Piantata in trincea"

Numerosi abitanti del quartiere La Piantata di Urbino si sono ritrovati sabato sera per poi farci avere la loro riflessione: "In questi giorni sono usciti due articoli sulla stampa locale dove si riconferma da parte di Comune e Provincia la volontà di eseguire lo scempio del verde di quartiere alla Piantata con la costruzione della nuova palestra che dovrebbe servire il Liceo Artistico di Urbino. I cittadini della Piantata ne avevano già parlato tempo addietro in un incontro con il Sindaco Gambini sostenendo la più totale avversione verso il progetto, che all’epoca l’Amministrazione Comunale abbandonò per la mancanza dei requisiti riscontrata durante i sondaggi del terreno.

Ora, in sordina e nella più totale indifferenza verso la nostra posizione, si vuol tornare a riaffermare il progetto che, non essendo stato neppure illustrato, risulta invece essere stato già appaltato. I cittadini del quartiere si erano a suo tempo espressi e lo ribadiscono ora: la palestra non si deve costruire nel parco perché questo verrebbe a perdere così buona parte della sua importanza sia come polmone verde indispensabile alla vita dei cittadini della Piantata e non solo, sia come ricchezza natuèrale della zona stessa. Se Comune e Provincia non intendono rinunciare al finanziamento ottenuto potrebbero decidere di sfruttarlo, come precedentemente ipotizzato, per costruire l’impianto in prossimità del Liceo Artistico. Il parcheggio sarebbe infatti sufficientemente ampio, specie se riorganizzato rispetto a ora, per ospitare un impianto del genere che tra l’altro sarebbe proprio vicino alla scuola, particolare non di poco conto. Ciò che sostenevamo e che tutt’ora sosteniamo è che l’intera zona andrebbe riqualificata, con maggior cura del verde e messa a punto di nuovi giochi per bambini migliorando le condizioni del parco e garantendo maggior fruibilità ai residenti del quartiere, agli studenti e alla città. Non possiamo perciò condividere la gioia dei nostri amministratori che fanno spallucce delle nostre considerazioni che sembrava avessero ascoltato facendoci credere che il progetto fosse stato abbandonato. Oggi invece l’Amministrazione dimostra di non avere la lungimiranza da noi sperata di fronte ad una scelta scellerata e senza motivazioni, per portare avanti

un progetto che noi cittadini della Piantata non abbiamo mai sostenuto e che contrasteremo fino all’ultimo con tutte le nostre forze".