Giù nel burrone, lo ritrovano il giorno dopo

E’ rimasto per oltre 12 ore imprigionato e ferito all’interno della sua auto, carambolata giù lungo un burrone per oltre 10 metri lungo un calanco a Cerreto di Cagli, sul monte Nerone, e se non lo avesse visto un cercatore di funghi di Pianello che ieri mattina passava da lì mentre stava andando a funghi, ed ha dato l’allarme, probabilmente quell’incidente poteva trasformarsi in tragedia.

E’ quanto avvenuto a un 55enne di Cerreto, che era a bordo della sua auto bianca – e che a un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è precipitato nel vuoto, fino a fermarsi alla fine della zona scoscesa. Non è chiaro ancora quando sia successo esattamente questo incidente: comunque lunedì scorso. Mentre i pompieri sono arrivati sul posto intorno alle 15 di ieri, quindi il giorno dopo. L’uomo ha riportato diverse fratture dopo l’incidente, ma non è in pericolo di vita. E’ stato soccorso dall’eliambulanza.

E un altro intervento è stato fatto sempre verso le ore 16 di ieri, quando i Vigili del Fuoco sono arrivati al Furlo per prestare soccorso a un ragazzo che, dopo essere scivolato per alcuni metri in una zona impervia, ha contattato direttamente la Sala Operativa di Pesaro.

Sul posto sono intervenute la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Pesaro, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli, il personale del Soccorso Alpino e i sanitari del 118, supportati anche da un’eliambulanza.

Una volta localizzata la persona infortunata – il giovane aveva una sospetta frattura al bacino – i soccorritori l’hanno raggiunta, stabilizzata e, dopo aver ripulito l’area per consentire le manovre in sicurezza, è stata recuperata con l’elicottero e trasportata all’ospedale per le cure del caso.

ale. maz.