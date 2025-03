Giù per 4 metri nel dirupo. Pompieri salvano 73enne. Era in stato confusionale

L’hanno soccorsa in un dirupo, dopo che aveva fatto un volo di 4 metri di altezza. E’ quanto accaduto lunedì intorno a mezzanotte quando in prossimità di viale dell’Orizzonte, a Gabicce Monte, una signora di 73 anni in stato confusionale è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Era caduta in un dirupo, in mezzo alla vegetazione e per metterla in salvo i pompieri hanno dovuto utilizzare manovre di soccorso con corde, barella e imbragatura, utilizzando le tecniche Saf (speleo alpino fluviale).

Era poco prima della mezzanotte quando i vigili del fuoco hanno risposto alla chiamata di emergenza, per prestare aiuto alla donna che era scivolata in un punto in cui la vegetazione è particolarmente fitta. La signora è stata raggiunta dalla squadra dei vigili del fuoco di Pesaro che l’ha messa in sicurezza e poi consegnata al personale del 118, nel frattempo giunto in prossimità del dirupo con un’ambulanza. I sanitari hanno provveduto a prestarle tempestivamente le cure necessarie, valutando il suo stato di salute e poi l’hanno trasportata in pronto soccorso.

L’intervento dei pompieri, che si è protratto per circa un’ora, è stato difficoltoso a causa del buio e della fitta vegetazione ma i soccorritori sono stati rapidi e tempestivi nel portare in salvo la signora in difficoltà. Anche i carabinieri sono intervenuti sul luogo per ricostruire la dinamica della caduta e raccogliere elementi utili alle indagini. Sono in corso accertamenti.