Giubileo: partono 1.300 pellegrini. Treno speciale e dieci pullman

Saranno oltre 1300 i pellegrini che domani, dalla provincia di Pesaro e Urbino, raggiungeranno la Basilica di San Pietro in Vaticano per le celebrazioni del Giubileo. Per l’occasione è previsto un treno speciale, il primo realizzato in Italia, in partenza dalla stazione di Pesaro poco dopo la mezzanotte (quindi i fedeli inizieranno a radunarsi nella tarda serata di oggi) e dieci pullman organizzati dalle diocesi della Metropolia di Pesaro, Urbino, Fano, che saranno diretti a Roma per vivere una intera giornata di preghiera, riconciliazione e riflessione. Il treno messo a disposizione da Tit (Treni turistici italiani) che trasporterà circa 700 fedeli suddivisi in dodici carrozze, farà tappa anche a Fano e a Fossato di Vico, per arrivare a Roma alle 7.15. I pullman partiranno invece da Pesaro, Fano, Cagli ed Urbino. Al viaggio, aperto a tutto il popolo di Dio, prenderanno parte anche persone con disabilità, per un momento di preghiera e di condivisione aperto a tutti. Il punto di ritrovo per i pellegrini che arriveranno nella capitale sarà la Chiesa di San Gregorio VII. Poi, divisi in 23 gruppi e guidati da circa 40 accompagnatori, i partecipanti percorreranno in processione via della Conciliazione ed attraverseranno la Porta Santa per celebrare l’Eucarestia nel giorno della Cattedra di San Pietro, proprio all’altare dedicato all’interno della Basilica di San Pietro. Il rientro nelle località di partenza, sia per chi si muove in pullman che per chi si muoverà in treno, è previsto in tarda serata.

Tutti i partecipanti indosseranno un foulard giallo fornito come segno identificativo. Il pellegrinaggio, che si inserisce nel "Giubileo dei Diaconi", è stato fortemente voluto dai vescovi Sandro Salvucci e Andrea Andreozzi, insieme a Giovanni Tani, Arcivescovo emerito di Urbino, Giovanni Tonucci, Arcivescovo emerito di Loreto. Una macchina organizzativa straordinaria, che ha visto anche la partecipazione di numerosi volontari e sacerdoti: ci è voluto circa un anno per l’organizzazione di tutto il pellegrinaggio e nonostante oggi e domani si tenga lo sciopero dei treni, il convoglio che porterà i fedeli a Roma è stato confermato.

In occasione del pellegrinaggio è stato indetto anche un concorso fotografico dal titolo "Fotografi di Speranza" a cura de Il NuovoAmico, per raccogliere le immagini più significative. Si può partecipare inviando al massimo 3 fotografie, indicando nome e cognome e recapito dell’autore, entro domenica 23 febbraio 2025 a info@ilnuovoamico.it o tramite whatsapp 339.656 3657. Gli scatti migliori saranno pubblicati su una pagina speciale de Il Nuovo Amico e riceveranno un premio speciale.

Alice Muri