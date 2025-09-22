Giudice Ercolini trovata morta, giallo senza fine: proroga di 30 giorni per gli accertamenti

Pesaro, 22 settembre 2025 – Serviranno altri trenta giorni per concludere gli accertamenti sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata priva di vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Lo ha comunicato il professor Vittorio Fineschi, a cui è stata affidata la nuova autopsia, motivando la richiesta di proroga con la necessità di completare gli approfondimenti.

“È un caso delicato, dobbiamo svolgere una ulteriore indagine”, ha spiegato stamattina all’Ansa il professor Vittorio Fineschi. La salma della magistrata era stata riesumata a metà giugno dal cimitero di Riccia, in provincia di Campobasso, e trasferita al policlinico Umberto I di Roma, dove è stata sottoposta a una serie di esami approfonditi: tac, indagini microscopiche e analisi di laboratorio, accertamenti non effettuati in occasione della prima autopsia.

Il termine iniziale di 90 giorni, scaduto in queste ore, non è stato sufficiente a completare l’iter peritale. La salma rimarrà quindi a disposizione del pool medico-legale ancora per un mese, per poi tornare in Molise verso fine ottobre. La Procura dell’Aquila, competente per i procedimenti che coinvolgono magistrati nelle Marche, ha disposto la riapertura del fascicolo, che in un primo momento era stato archiviato come suicidio. L’obiettivo è verificare se vi siano eventuali lesioni e la loro natura. Contestualmente, i carabinieri del Ris hanno ricostruito la scena del ritrovamento del corpo nell’abitazione di Pesaro, così da avere un quadro più dettagliato delle circostanze.

Nell’ambito dell’inchiesta sono sei gli indagati: tra questi figurano anche il marito della giudice e il medico legale che aveva eseguito la prima autopsia. Le ipotesi di reato, a vario titolo, spaziano dal depistaggio alla falsità ideologica fino alla violazione del segreto istruttorio. La proroga di trenta giorni rappresenta un passaggio necessario per consentire agli esperti di concludere le verifiche e fornire alla magistratura elementi utili a chiarire le circostanze della morte.