Giudice morta, servono altri esami. Non sono bastati i 3 mesi richiesti. Il medico legale: "Un caso delicato"

Un mese in più per fare chiarezza sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022.

La Procura dell’Aquila, che ha riaperto l’inchiesta in primavera, ha disposto una proroga di trenta giorni per consentire ai consulenti di completare gli esami sul corpo della magistrata. La richiesta è arrivata dal professor Vittorio Fineschi, incaricato della nuova autopsia.

"È un caso delicato, dobbiamo svolgere una ulteriore indagine", è quanto ha dichiarato all’Ansa il consulente medico legale incaricato del caso in questione spiegando le motivazioni alla base della richiesta di proroga. La salma della giudice, che era stata riesumata a metà giugno dal cimitero di Riccia e trasferita a Roma, resterà dunque per un altro mese al policlinico Umberto I, prima di poter rientrare in Molise. La giudice, come noto, venne trovata senza vita il giorno di Santo Stefano di tre anni fa nella sua abitazione a Pesaro, in zona mare.

La magistrata, 51 anni, prestava servizio presso la Corte d’Appello di Ancona. Quel giorno, il corpo venne scoperto dal marito, avvocato pesarese 57enne, e dal figlio minorenne all’interno dell’appartamento di famiglia. La donna era esanime e aveva un un foulard stretto attorno al collo.

I consulenti avevano chiesto inizialmente 90 giorni di tempo per ultimare gli accertamenti, scadenza maturata proprio in queste ore. Nel frattempo, sono stati eseguiti non solo l’esame autoptico, ma anche la tac, indagini microscopiche e di laboratorio, approfondimenti che non erano stati svolti nella prima fase.

L’inchiesta era stata archiviata come suicidio, ma la Procura abruzzese, competente sui procedimenti che coinvolgono magistrati operanti nelle Marche, ha disposto la riesumazione del corpo e nuove indagini per verificare l’eventuale presenza di lesioni, accertarne la natura ed eventualmente la causa. In parallelo i carabinieri del Ris (il reparto indagini scientifche dell’Arma) hanno ricostruito la scena del ritrovamento. Al momento gli indagati sono sei: tra questi il marito della giudice e il medico legale che aveva firmato la prima autopsia.

Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dal depistaggio alla falsità ideologica fino alla violazione del segreto istruttorio. La decisione di concedere più tempo ai consulenti mira a consentire un’analisi completa prima di trarre conclusioni definitive. La salma della giudice Francesca Ercolini potrà tornare a Riccia soltanto a fine ottobre, al termine delle verifiche medico-legali e scientifiche tuttora in corso.