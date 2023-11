Giudice respinge quaranta ricorsi. Gli automobilisti devono pagare

Il giudice di pace Massimiliano Sarzi Sartori ha rigettato ieri quaranta ricorsi contro le multe prodotte dall’autovelox di Cagli (3,6 milioni di euro nel 2022). Non è chiaro il motivo della decisione, ci vorrà almeno un mese per conoscere le motivazioni. Tra i legali che tutelavano 7 automobilisti c’era l’avvocato Luca Paolini che dice: "Sono sconcertato. Non so il motivo di questo rigetto pressocché univoco. C’erano anche istanze diverse alla base dei ricorsi. Come ad esempio l’errata collocazione della macchinetta rispetto all’autorizzazione prefettizia, l’omologazione della macchinetta, lo smontaggio dell’apparecchio sostituito da un altro di cui non si sa nulla, e poi non va dimenticato che la proprietaria della strada è Anas a cui deve andare il 50 per cento degli incassi, di quei 3 milioni e 600mila euro complessivi del 2022".

Aggiunge l’avvocato Paolini: "Ho parlato in tribunale col sindaco Alessandri e con la comandante che a proposito di Anas mi hanno detto di non aver avuto alcuna richiesta per avere la metà degli introiti. Ma sull’autovelox di Cagli, lungo la Flaminia, ne vedremo ancora molte perché ci sono non meno di 200 ricorsi da esaminare da parte dei

giudici di pace. E’ fuori di dubbio che, in base alle motivazioni, appelleremo la sentenza di primo grado perché di fronte a delle irregolarità, a nostro parere, evidenti, non possiamo tacere o accettare. Continueremo la battaglia per difendere il diritto dell’automobilista a pagare ciò che è giusto pagare. E per me come per tanti altri avvocati presenti all’udienza del giudice di pace di Urbino, provenienti da varie parti d’Italia, l’autovelox di Cagli non è regolare. Il giudice la pensa invece all’opposto e crede che sia tutto in regola. Lo vedremo in appello, su questo non ci sono dubbi".

ro.da.