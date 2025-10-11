Giudice trovata morta. Il Ris per sei ore nella villa. Ricreata la scena del decesso

Il Ris di Roma ha ricostruito la scena del ritrovamento del corpo senza vita della giudice Francesca Ercolini. È quanto avvenuto mercoledì scorso, per circa sei ore, all’interno dell’abitazione pesarese della giudice molisana di 51 anni, in servizio alla corte d’Appello di Ancona, trovata senza vita il 26 dicembre 2022 nella sua casa di viale Zara. È quanto riporta la trasmissione "Quarto Grado" in un post facebook a cura della giornalista Claudia Marchionni, in cui compare anche il foulard collegato al decesso.

I carabinieri del Ris di Roma hanno svolto un esperimento giudiziale, un’attività tecnica disposta dalla Procura dell’Aquila, con lo scopo di ricostruire la scena del decesso e del ritrovamento. La morte della magistrata era stata già archiviata come suicidio: un impiccamento con un foulard annodato alla ringhiera di un ballatoio interno. Ma negli ultimi mesi l’autorità giudiziaria abruzzese, competente per le indagini che riguardano magistrati in servizio nelle Marche, ha disposto nuovi accertamenti tecnici nell’ambito di procedimenti tuttora in corso. I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno eseguito rilievi fotografici e misurazioni, analizzando spazi e oggetti presenti nell’abitazione al momento del decesso. L’esperimento giudiziale rientra in un’indagine che ipotizza, a vario titolo, i reati di depistaggio, falso ideologico e violazione del segreto istruttorio nei confronti di sei persone.

Per giovedì 23 ottobre, inoltre, è fissato un ulteriore passaggio tecnico: un consulente informatico verrà incaricato di sbloccare il telefono appartenuto a Francesca Ercolini. L’obiettivo è quello di accedere ai contenuti e copiare integralmente i dati per eventuali riscontri utili alle indagini. Parallelamente, è in attesa di deposito la relazione del professor Vittorio Fineschi, docente del Policlinico Umberto I di Roma, incaricato di svolgere la nuova autopsia sul corpo della giudice, riesumato nel mese di giugno. L’esame, disposto sempre dalla Procura dell’Aquila, ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le conclusioni della prima perizia e le eventuali nuove valutazioni medico-legali. La riapertura del fascicolo e i recenti accertamenti non implicano al momento alcuna modifica dell’impianto originario, ma rappresentano un approfondimento tecnico volto a chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Le indagini restano coperte da stretta riservatezza, e gli esiti delle nuove verifiche saranno trasmessi alla Procura dell’Aquila per le successive valutazioni.