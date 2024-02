Giuditta Melucci nuova comandante

Viene da Montefelcino la nuova comandante della stazione dei carabinieri di Fossombrone. Si tratta del maresciallo capo Giuditta Melucci, 33 anni. Da lunedì scorso è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Fossombrone. Proveniente da Brescia, è arrivata in provincia a luglio scorso, quando fu trasferita alla stazione di Fano, dove ha svolto fino a questo nuovo e prestigioso incarico le funzioni di vice comandante e dove si è distinta da subito per il proficuo lavoro svolto e le elevate capacità professionali, nonostante la sua giovane età.

In precedenza ha svolto importanti incarichi in provincia di Bergamo prima e in quella di Brescia poi, presso le stazioni di Grumello sul Monte (BG) e di Palazzolo sull’Oglio (BS), e in particolare dal 2017 al 2021 presso la Direzione Investigativa Antimafia, dove si è occupata di gravi reati di criminalità organizzata.

a. bia.