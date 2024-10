Giudizio impietoso sui primi 100 giorni dalla minoranza in consiglio comunale

La minoranza di Continuare per Mercatello analizza i primi 100 giorni da quando l’Amministrazione Marchetti si è insediata: "Per ora – scrivono – abbiamo visto poco o niente di nuovo se non il voler bloccare le cose fatte dalla passata amministrazione e il prendersi meriti dei tanti finanziamenti presi dalla gestione “Sacchi“. È stata estate priva di eventi organizzati dalla giunta, volata via con pochissima promozione. Nonostante il grande posizionamento raggiunto negli anni per il nostro paese, con la nuova giunta è stato lo zero assoluto: quattro eventi dei Borghi più belli d’Italia e due eventi della Bandiera Arancione completamente ignorati".

Il sassolino nella scarpa è però la Fano-Grosseto... "Regna il silenzio tombale su un argomento che è stato il cavallo di battaglia elettorale, con Giovannini portavoce “in pectore“ dell’associazione “Voci della Valle“, gruppo di liberi cittadini che tutto ad un tratto ha utilizzato la battaglia come scopo per denigrare l’ex sindaco Sacchi, la stessa associazione che con il suo portavoce in prima fila dichiarava guerra alla Fano Grosseto con contestuale richiesta di dimissioni del commissario Simonini, e adesso? Tutto tace. Anzi, non ci sembra che l’amministrazione informi nessuno sul proseguimento, come dichiarato e richiesto dai vari attori che per le grandi occasioni si erano fatti vivi dopo decenni di assopimento".

Fa discutere anche la gestione dell’Ufficio tecnico: "Una organizzazione interna che eravamo riusciti a riportare efficiente e funzionale che, al cambio di amministrazione, si è inspiegabilmente disfatta, col licenziamento volontario della responsabile, persona con elevate competenze e ormai ben radicata su Mercatello e la possibile partenza di un altro collaboratore. Insieme al termine della convenzione per il segretario, finita senza che la giunta abbia fatto nulla, danno un quadro del futuro drammatico che ad oggi non ha trovato soluzioni nelle menti illuminate dei “nuovi“ (o vecchi) amministratori. Insomma, siamo dispiaciuti per la pessima immagine che ne esce".

Andrea Angelini