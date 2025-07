"Giuli ci aiuterà a riprendere la pala di Piero"

Il rientro della Pala Montefeltro a Urbino ha un nuovo sostenitore: è Giacomo Rossi, consigliere regionale di Civici Marche, che lo ha richiesto personalmente al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Rossi spiega che il proprio interessamento per il ritorno del capolavoro di Piero della Francesca, oggi alla Pinacoteca di Brera dopo le spoliazioni napoleoniche, è scaturito durante la relazione sul tema che il procuratore del tribunale di Urbino, Claudio Rastrelli, ha tenuto nella sede dell’associazione Urbino capoluogo, a cui il consigliere è iscritto: "Mi sono subito mobilitato e il 30 giugno, durante la visita del ministro a Cagli, ho parlato con lui, che mi ha invitato a presentargli una relazione/richiesta sull’argomento – afferma –. Da diversi anni, a Urbino, c’è un movimento d’opinione sempre più forte a sostegno del ritorno della Pala Montefeltro, una delle più belle e celebri opere del Rinascimento, dipinta da Piero per la chiesa di San Bernardino. Lì rimase fino al 1811, quando fu trafugata. Pertanto, è palese che troverebbe la massima valorizzazione nell’essere ricollocata nel luogo per cui fu concepita, accanto alla tomba del più grande condottiero del Rinascimento, o, eventualmente, nella Galleria nazionale delle Marche, sempre a Urbino. Già nel 1814 la Magistratura urbinate presentò istanza di recupero al Regno Lombardo Veneto e nel tardo Novecento, personaggi come Carlo Bo e Paolo Volponi, fino a Vittorio Sgarbi, ma anche numerosi interventi politico-istituzionali, a partire dal Comune, hanno chiesto che l’opera tornasse nella propria sede, alla quale fu illegittimamente sottratta. Sarebbe perciò oltremodo auspicabile che il Ministero sostenesse tale causa e si adoperasse per la restituzione, che, in via subordinata, potrebbe anche essere in concessione di comodato o per una mostra temporanea".

Sull’argomento torna a esprimersi anche Giorgio Londei, presidente di Urbino capoluogo: "Rivendicare la Pala di San Bernardino (e non di Brera) non è parlare del passato, ma guardare al futuro. Nessuno pensi che Urbino e il Montefeltro vogliano fare una rivendicazione campanilistica, chiediamo solo giustizia. Il celebre dipinto – come ha ben chiarito il procuratore Claudio Rastrelli – appartiene allo Stato, quindi spetta al ministro Giuli decidere la sua migliore collocazione, che per noi è solo e soltanto Palazzo ducale di Urbino".

Nicola Petricca