Giuli, visita lampo a Sassocorvaro: "Il Premio Rotondi è un modello"

Visita a sorpresa del Ministro della Cultura Alessandro Giuli ieri pomeriggio a Sassocorvaro. Nelle sue vacanze estive nelle Marche il ministro Giuli non ha voluto perdere l’occasione per visitare di persona la Rocca di Sassocorvaro, teatro dell’Operazione Salvataggio di Pasquale Rotondi durante la seconda guerra mondiale. Ad accogliere il ministro, oltre al sindaco Daniele Grossi e la sua giunta, era presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli e tanti volti del centrodestra come Giulia Marchionni, Giacomo Rossi, Giovanni Dallasta, Nicolò Pierini, Andrea Pazzaglia e Massimiliano Gorgolini.

"Come Ministro mi piace prendere la misura dei luoghi d’arte e cultura da valorizzare e tutelare – ha detto Giuli – e sicuramente Sassocorvaro e la sua rocca vi rientrano. C’è poi il Premio Rotondi che ha un valore speciale e un significato storico profondo. È un modello per quanto riguarda la salvaguardia delle opere d’arte in momenti tempestosi come le guerre. Sarà mia cura avere maggiore attenzione per incoraggiare il Premio e le persone che vi lavorano con tanta passione, in un luogo come questo di eccezionale valore storico, architettonico ed esoterico. Il binomio cultura borghi è inscindibile: la nostra missione deve essere quella di valorizzare e incoraggiare lo sviluppo culturale dei borghi delle aree interne, fare modo che non ci sia spopolamento ma anche che ritorni il cono di luce del turismo di qualità e dell’attenzione del mondo delle arte. I borghi rappresentano la maggior parte della forza vitale della cultura italiana. Il governo Meloni ha iniziato un percorso di valorizzazione con specifici bandi e il Ministero della Cultura con il piano Olivetti sta proseguendo su questa scia: la continuità e la stabilità delle istituzioni, come nel caso delle Marche, rappresenta un valore aggiunto".

Il presidente Acquaroli fa eco al Ministro: "Dare maggiore opportunità di condivisione delle strategie nazionali e di quelli locali è una missione che ci siamo prefissati, sovrapponendole e soprattutto cercando di trovare le sinergie necessarie per poter valorizzare al meglio quello che abbiamo. Il Premio Rotondi, ad esempio, rappresenta un’eccellenza e anche un modello, per questo va valorizzato nel ricordo di Pasquale Rotondi ma anche nel sostegno verso il futuro. I borghi sono la cultura, l’identità, la tradizione, l’autenticità: sono nel nostro dna marchigiano e rappresentano le nostre radici. Solo così potremmo riuscire in futuro a rendere più appetibili le Marche, basta vedere i risultati anche in campo turistico, dove i borghi dell’entroterra crescono e attraggono turisti, perché sono un patrimonio unico e irripetibile anche come strumento di crescita".

Ad un emozionato sindaco Daniele Grossi brillano gli occhi: "Avere il Ministro della Cultura Giuli e il presidente della Regione Acquaroli a Sassocorvaro è qualcosa di veramente importante perché da qui possiamo rilanciare i nostri luoghi di cultura e sostenere il Premio Rotondi, pensando a delle edizioni davvero importante che rendano giustizia alla figura di Pasquale Rotondi. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di riportare con una mostra temporanea le grandi opere salvate da Rotondi in questo luogo che le ha custodite e che ci ha permesso di poterle ammirare ancora oggi. Sarebbe un evento unico, di caratura mondiale, che chiuderebbe un cerchio: se oggi devo esprimere un desiderio è proprio questo e nessuno meglio del ministro Giuli e del presidente Acquaroli può aiutarmi".

