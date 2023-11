Giulia Bellucci in scena per le donne Giulia Bellucci e Chiara Cruciano presentano lo spettacolo "Donne du du du", uno zibaldone di pensieri, musica e parole sulla figura della donna e sulle violenze che subisce. Oggi alle 21 presso la biblioteca "Bernardino Genga" di Mondolfo, ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione.