Giulia Bellucci, le donne e la sacralità del corpo

Il teatro di Montemaggiore al Metauro ospiterà oggi (sabato) con inizio alle ore 18 lo spettacolo ‘V.agina’, che racconta i mille volti delle donne, tra comicità, profondità e poesia.

Un lavoro di e con Giulia Bellucci (attrice forsempronese reduce dal successo dello spettacolo “Ghita, Storia della Fornarina“, replicato per diversi giorni al teatro Elfo Puccini di Milano), con le musiche di Chiara Cruciano, promosso dall’associazione culturale ‘LiberaMente’ e della Pro Loco di Montemaggiore, col patrocinio del Comune di Colli al Metauro.

"Si passa da un improbabile ripasso di anatomia, a storie di donne, aneddoti e poesie – evidenzia la presentazione -. Donne che non hanno paura di essere tali, di guardare alla propria femminilità senza imbarazzi, di prendersi poco sul serio, ma anche di restare ancorate alla profondità del loro essere e al rispetto che si devono e devono pretendere. ‘V.agina’ è uno spettacolo per donne ma anche per uomini. E’ un inno alla sacralità del corpo, alla voglia di viversi senza timore".

La nota poi aggiunge: "Solo nel 1996 a teatro la parola ‘vagina’ era censurata, oggi invece siamo di fronte ad una bulimia, una estrema mercificazione ed esibizione del corpo femminile... Questo spettacolo nasce da un’esigenza, perché pur essendo cambiato diametralmente il punto di partenza, in realtà, forse, poco o nulla è cambiato davvero... Solo grazie a donne straordinarie, alle loro storie e alle loro voci, ai racconti e alle lotte, le madri, le nonne, le figlie di domani possono guarire se stesse e insieme rendere il mondo un posto migliore".

s.fr.