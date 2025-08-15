Giulia Marchionni ci prova: "Sanità e servizi educativi. Continuerò la mia battaglia"

"Io alle Regionali? Vorrei essere un riferimento per il Governatore. Sono a disposizione di Acquaroli". Così disse Giulia Marchionni - consigliera comunale con il primato di preferenze tra le politiche del centrodestra pesarese - all’indomani delle amministrative di giugno 2024. Marchionni è vero che Acquaroli l’ha voluta in squadra? "Ero pronta all’annuncio. Mi avete anticipata". Il partito della Meloni, da solo alle amministrative ha fatto il 14,66%. Si tessera con Fratelli d’Italia, corre da indipendente o cos’altro? "Sono nella civica: darò il mio contributo quale candidata consigliere nella lista ’Marchigiani per Acquaroli’"I partiti non la corteggiano? "Sì, ho avuto proposte da tutti, tranne che da Forza Italia". Eppure da liberale, moderata e garantista avrebbe le carte in regola… "Logiche di partito...". Partito o civica comunque la concorrenza interna è alta. "Credo di ottenere un miglior risultato nella civica poiché dà maggiore visibilità alla persona, rispetto al simbolo o allo schieramento. Con sei anni di Consiglio comunale ho conosciuto i problemi veri della gente: questo valorizza agli occhi dell’elettore il carattere, la competenza, l’efficacia". Aspira ai voti degli indecisi, di chi non è di destra o è deluso dalla sinistra? "Sono libera di costruire un dialogo con le persone: chiedo fiducia per continuare, a un livello più alto, la battaglia per i servizi essenziali. Dalla sanità agli educativi…" Farlo da uno scranno in Regione cosa cambia? "La Regione è il soggetto attuatore delle politiche europee attraverso i fondi Por e Fse. Essere in Regione è l’unico modo per riuscire ad incidere sulle scelte con cui questi fondi vengono ripartiti. Lavorare da Ancona significherà programmare risorse per l’infanzia 0-6 anni, il sostegno alla genitorialità. Oggi i nonni lavorano, le famiglie sono sole, il nido è diventato un servizio essenziale. Come la sanità…Sono convinta che in questi anni la Regione abbia fatto tanto: ma serve tempo perché le riforme vadano a regime". Un esempio? "Solo adesso vediamo i benefici dell’attivazione delle borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale, perché questi nuovi professionisti hanno iniziato a prendere servizio nel territorio, andando a sopperire all’altissimo turn over. E’ una programmazione che altri avrebbero dovuto fare 20 anni fa: così la regione ha cercato di tamponare. Ovviamente si può fare meglio. Serve fiducia. Le proposte sono tante, elaborate con chi è dentro la sanità e ne vede leve e criticità. Le soluzioni suggerite devono essere messe a sistema. Vorrei lavorare in continuità ad un percorso fruttuoso". Se eletta, si dimetterebbe dal ruolo consiliare? "No, il mio impegno in Comune rimarrà: gli input dalla base e dal territorio sono fondamentali"