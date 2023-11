"Giulia, un minuto di silenzio non basta più. Per lei e le altre ora dobbiamo far rumore"

"Un minuto di silenzio non basta più. Per Giulia Cecchettin e per tutte le 106 donne morte per mano di un uomo nel 2023, è arrivato il momento di fare rumore". E sarà rumorosa, ricca di dialoghi, storie e performance l’iniziativa "M’ama… non m’ama" che si svolgerà martedì, dalle 17.30, a palazzo Antaldi e che rientra nel quadro degli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale conto la violenza sulle donne prevista per questo sabato 25 novembre.

Soroptimist Club Pesaro, La Donna si Racconta, Fidapa BPW Italy sezione di Pesaro, CIF e Terziario Donna Confcommercio Marche Nord, insieme, uniscono le forze e le voci femminili del territorio per contrastare il fenomeno devastante della violenza di genere. Ospiti dell’iniziativa Francesca Orefice, avvocata, editorialista e impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza e il filosofo, scrittore e docente universitario Paolo Ercolani. Non mancheranno, il pomeriggio, le performance artistiche degli studenti del liceo Mengaroni e le letture della professoressa Isabella Galeazzi.

"La scomparsa di Giulia rappresenta la morte di una figlia o una sorella diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne – dice Wanda Tramezzo dell’associazione ‘La donna si racconta’ -. Non basta più il silenzio, non c’è più tempo. Dobbiamo urlare per cambiare le cose, e forse ci riusciremo". Martedì verrà anche mostrato un videomessaggio di Matilde D’Errico la scrittrice e autrice di ‘Amore Criminale’, la trasmissione di Rai 3 che racconta dal 2007 le storie di femminicidio italiane. "È la nostra coscienza a chiederci di fare qualcosa – continua Maria Vera Morichi di Soroptimist Club Pesaro -. Parliamo spesso di morti e femminicidi, ma non dimentichiamoci delle violenze fisiche e psicologiche che spesso rimangono nascoste nel silenzio e nella paura". A presentare l’iniziativa anche l’assessora Camilla Murgia: "È solo grazie all’aiuto di tutti, e quindi anche degli uomini, che possiamo sconfiggere questa piaga che sta spezzando la nostra società".

Giorgia Monticelli