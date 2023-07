Giuliano Tacchi, Marcello Secchiaroli "Fare i conti con la loro eredità"

di Oriano Giovanelli

Spero che i familiari di Giuliano Tacchi non se ne abbiano a male se unisco anche il suo ricordo nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Marcello Secchiaroli. Ho sempre considerato la vita pubblica di quei due compagni di viaggio così intrecciata che sento di poter sorvolare, qui, sulle differenze delle loro personalità. Il mio ricordo non vuole essere un fatto formale da parte di chi sente di dovere qualcosa di importante al loro servizio alla città. Piuttosto vorrei che fosse l’occasione per richiamarci al messaggio contenuto nel loro lavoro ad appena un anno dalla scadenza per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Verrebbe da dire, per mettere al riparo la loro memoria dalle diatribe politiche, che ci sia da augurarsi che il messaggio del loro impegno venga raccolto e portato avanti in modo trasversale, chiunque si trovi a governare. Ma no, sarebbe un errore e pure una mancanza di rispetto. Non c’è nessuna equidistanza possibile se ci si pone dal punto di vista dei più poveri, dei più fragili, dei più soli ed emarginati.

Marcello e Giuliano sapevano bene che portare avanti il loro progetto significava schierarsi, assumere gli interessi di una parte senza timore di doverlo motivare e sostenere anche in luoghi non semplici come quelli da cui la loro esperienza era partita: il mondo cattolico locale. Individualismo versus comunità, egoismo vs solidarietà, sociale vs economico, paura del diverso da se vs inclusione. Semmai c’è da chiedersi, se e quanto il campo politico che fu di riferimento per loro si sia allontanato dalla chiarezza di questo discrimine. Se abbia anche soltanto affievolito la portata di quel messaggio come elemento distintivo dell’azione di governo. Non è una questione di giudizio sui protagonisti. E’ questione di cultura politica: quella cultura della solidarietà, che aveva a riferimento problemi e bisogni non sempre inquadrabili in una ottica di classe, servì molto ad attenuare quelle scivolate verso l’economicismo in cui incorreva la sinistra storica. E non è negabile che gli ultimi vent’anni della storia della sinistra italiana l’hanno vista assumere una sensibilità crescente alle logiche del mercato, della cultura imprenditoriale ecc. non sempre compatibile con la visione e l’ esperienza rappresentata dai nostri due. Per non dire dello spazio dominante assunto in politica dalla comunicazione e dagli eventi rispetto alla dura sostanza della costruzione dal basso di sempre nuove forme di azione sociale e di partecipazione. Quindi: quanta voglia c’è davvero a sinistra di fare i conti con l’eredità di Secchiaroli e di Tacchi fino a correggere alcune tendenze dominanti? Lo si ritiene necessario per affrontare con gli strumenti giusti l’appuntamento del 2024? Non c’è da invocare nessuna discontinuità ma correggere la lettura della realtà. Siamo certi che la lotta alla povertà, il disagio sociale e psichico in particolare, la solitudine, le dipendenze da alcol e droga, il vandalismo, la violenza, non debbano stare in bella evidenza sugli scudi della sinistra che si ricandida a governare? O pensiamo che il parlarne esplicitamente rompa la narrazione un pò autoassolutoria che facciamo di noi stessi ? Ogni amministratore a Pesaro ha interpretato al meglio di sé la propria missione. Ma i tempi cambiano velocemente e a me pare che oggi sempre più la questione sociale bussa alle porte del Comune più e sopra ogni altra cosa. Assumere questa priorità mi sembrerebbe un buon modo di ricordare Marcello e Giuliano.