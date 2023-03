Giulietta compie un anno, grande festa in casa di Vale

La nonna Stefania aveva dichiarato fino a ieri di essere "in netta difficoltà" nella scelta del regalo, ma già stamattina avrà certamente ben chiare le idee perché la festa è in programma per oggi pomeriggio nella residenza di Tavullia: Giulietta Rossi, figlia di Valentino, compie il suo primo anno di vita e ha cominciato a parlare. "Naturalmente babbo e mamma lo ha già detto – spiega ancora Stefania, ma questi sono stati comunque giorni particolari perché per la prima volta ha detto anche nonna". Che sarebbe lei, naturalmente in un ruolo condiviso con la mamma di Francesca Sofia Novello, la signora Rossi. Normali gli altri progressi accumulati dalla piccola Giulietta, ma, ammette Stefania, "quando a farli è nostra nipote sembrano sempre cose straordinarie. Giulietta gattona molto e cammina anche se col carrellino".

La festa, organizzata dalla mamma, avrà tono e dimensioni del tutto familiari, "naturalmente con la presenza di tutti i parenti, se non altro perché si tratta del primo compleanno", dice Stefania, e con Valentino, il babbo, appena tornato dalla Spagna dove è andato a provare una delle macchine da rally. Nonostante il ritiro dalle moto, "la sua vita non è molto cambiata – commenta Stefania -, più o meno con gli stessi ritmi anche se con meno gare. E’ molto soddisfatto, qui le gare sono molto più lunghe, gli ci vuole più tempo per fare quello che vuole". Non sono previsti particolari lampi di mondanità: i vestitini vengono da negozi di Pesaro e Cattolica. Insomma sarà un compleanno casalingo: "Siamo a Tavullia mica a Milano o a Roma - spiega ancora Stefania - e poi non so tutto, io ci vado da invitata". Auguri a Giulietta e complimenti alla famiglia.

f.b.