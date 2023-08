"Giulio", aperitivo doc: buone bollicine locali

Questa moda di certi aperitivi di bassa qualità è abbastanza irritante, non solo per lo stomaco, costretto a sorbirsi grassi saturi di improbabili patatine e fantomatiche arachidi, ma anche altrettanto improbabili cocktail o, peggio, vinelli da sbarco perché tanto di soldi in giro non ce ne sono più e la gente, specialmente i giovani, devono fare comunque serata con pochi euro. Giovani e meno giovani, fate la rivoluzione. Smettetela di inquinare il vostro palato con gli aperitivi al gran risparmio, coloratissimi e con all’interno bevande convenzionali non sempre di altissima qualità. Cominciate a scavare nelle campagne pesaresi, troverete aperitivi a chilometro zero di eccellente qualità e con questo gesto premierete non solo il vostro palato e il vostro desiderio di bere bene, ma anche i nostri produttori che meritano un grande aiuto per gli sforzi che fanno nel garantirsi buoni calici. Uno di questi è Roberto Lucarelli che ha dedicato al papà Giulio, fondatore dell’azienda di Cartoceto e recentemente scomparso, uno spumante brut che è la dimostrazione più buona di come la semplicità sia sinonimo anche di bontà. Un vino con residuo zuccherino pari a zero, il che potrebbe farlo credere meno piacevole ma così non è perché, se facciamo attenzione, lo zucchero rende gradevole solo il primo sorso, poi risulta stucchevole e maschera il vino, oltre a ingrassarci. "Giulio" invece è secco ma non magro, e scorre al palato con una pulizia anzi grassa, opulenta, intrisa di umori agrumati che segnano tutto il suo profilo: così si passa dalla centinella, l’arbusto delle nostre campagne dall’aroma cedrino, al lime e fino al bergamotto, con intrusione di forsizia ed erba mate. E’ uno spumante fresco, sorretto da una eccellente acidità e di grande eleganza e nettezza, tagliente, che si avvinghia al palato con tutta la sua polpa mediterranea, anzi, adriatica, e gran pullulare di salsedine. Tra i suoi ingredienti anche il sale e il sole del San Bartolo.

d.e.