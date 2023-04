Giulio Lonzi: "L’Atc Ps1 ci riprova Vuol conquistare l’Oasi La Badia"

"A quasi dodici mesi di distanza l’Atc Ps1 torna a chiedere nuovamente l’apertura della caccia nell’Oasi La Badia e quindi di inserire il territorio sul quale ricade nella gestione programmata della caccia". A ricordarlo è Giulio Lonzi di Europa Verde - Verdi Urbino. "Si tratta della prima oasi italiana, situata tra i comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino, è stata istituita con delibera provinciale n. 157 del 26 gennaio 1979 e la caccia era vietata già dal 1961. La sua istituzione fu ritenuta improcrastinabile ai fini della tutela della fauna e del territorio in cui la stessa sarebbe andata a preservare gli elementi naturali di estremo valore come le rive del fiume Foglia con la loro ricchissima biodiversità: ha una estensione di 806 ettari e ricade nella Rete Natura 2000 (zona di protezione speciale), aree tutelate dall’Europa. L’Oasi rappresenta una importante riserva di biodiversità che ha pochi eguali nel territorio regionale, con boschi planiziali, aree umide, piane alluvionali di enorme valore naturalistico. Aree calachive e residui paesaggistici di agricoltura estensiva. La ventilata necessità di aprire l’esercizio venatorio nell’Oasi per controllare il numero dei cinghiali, non è argomento sul quale valga la pena di soffermarsi, in quanto il controllo della specie è comunque esercitato in tutti i luoghi. Inoltre, gli agricoltori proprietari dei terreni all’interno del perimetro dell’Oasi, intervengono direttamente con l’attività di controllo che nel caso può facilmente nel rispetto delle norme essere solo implementato" conclude Giulio Lonzi.