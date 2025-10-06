Giuliodori amaro:: "Potevamo raddoppiare. Poi abbiamo pagato due nostri errori"

C’è tanto rammarico nelle parole di mister Giuliodori al termine della gara contro la Vigor. "Già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per andare sul due a zero. È vero, abbiamo anche rischiato un paio di volte, ma sempre per nostri errori", ammette il tecnico, sottolineando come la squadra fosse partita bene, con intensità e determinazione. Ma la ripresa ha cambiato completamente il corso della partita. "Nel secondo tempo nulla. Abbiamo commesso due errori quasi identici a quelli della prima frazione e li abbiamo pagati subito a caro prezzo. Con una squadra che ha qualità come il Senigallia è normale concedere qualcosa", prosegue Giuliodori, evidenziando come la Vigor abbia saputo sfruttare le disattenzioni dei biancoazzurri. "Abbiamo provato a reagire, a costruire occasioni, ma non è bastato per raddrizzare il risultato. È stata una partita equilibrata, nella quale piccoli dettagli hanno fatto la differenza".

Il mister torna sul finale, quando la sua squadra ha provato in tutti i modi a riacciuffare il pareggio: "Nel finale siamo stati spesso sotto la loro porta, con due o tre palloni sulla linea. Ci è mancata quella cattiveria per buttarla dentro, quel guizzo decisivo che avrebbe potuto cambiare tutto. Alla fine, per quello che si è visto in campo, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Un rammarico evidente, ma anche la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione di sostanza, con spunti positivi su cui lavorare in vista delle prossime partite.