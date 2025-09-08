Giuliodori felice: "Siamo all’inizio, ma il punto è importante"

E’ stato senz’altro un buon inizio per il Fossombrone, con l’ottimo punti conquistato sul campo di un Chieti che è una delle favorite per la promozione in C a fronte di investimenti importanti fatti per allestire un organico con tanti elementi che hanno acquisito una lunga esperienza di categorie superiore.

"E’ certamente un punto importante – ha detto alla fine il tecnico dei marchigiani Marco Giuliodori – anche perché lo abbiamo conquistato al termine di una partita che ci ha visto offrire una prestazione di livello e alla fine abbiamo anche sfiorato la vittoria. Lo sapevamo alla vigilia che sarebbe stata una partita difficile e per questo sono rimasto molto contento della prova offerta dalla squadra, al di là del risultato finale. Abbiamo avuto delle altre occasioni per fare gol e nel finale abbiamo avuto l’opportunità di segnare la seconda rete. Siamo solo all’inizio di una stagione che ci riserverà inevitabilmente delle difficoltà, in quanto questo è un campionato che riserva tante insidie, in un girone particolarmente qualificato e con diverse formazioni che puntano ad essere protagoniste in testa. Noi siamo pronti a recitare il nostro ruolo ed a toglierci delle soddisfazioni". La squadra di Giuliodori ha dimostrato insomma di avere un potenziale importante e sarà destinata ad una stagione certamente da protagonista.

Delusione dall’altra parte per Francesco Del Zotti, tecnico del Chieti. "E’ stata una partita che ci ha riservato delle difficoltà e volevamo vincerla per iniziare al meglio la stagione e regalare una grande gioia al nostro pubblico – ha detto il mister dei padroni di casa – ma abbiamo trovato un’avversaria di assoluto valore, che farà bene in questa stagione. Siamo in parte delusi perché non siamo stati in grado di sfruttare l’uomo in più, in quanto avremmo dovuto spingere di più ed essere più incisivi, in quanto abbiamo avuto alcune occasioni, ma con il lavoro che abbiamo fatto e con la mole di gioco che abbiamo prodotto dovevamo essere più prolifici. Sappiamo che questo è un campionato molto difficile, ma ne siamo consapevoli e siamo pronti a lottare per ottenere punti ovunque".