Giuliodori: "I ragazzi hanno dimostrato di avere qualità e voglia di vincere"

Marco Giuliodori traccia un bilancio positivo nonostante qualche difficoltà fisica: "Il caldo ha certamente condizionato la partita, ma i ragazzi hanno dimostrato qualità e voglia di

vincere in tutte le maniere". Sulla gestione degli infortuni ammette: "Non si possono

prevedere, ma come tecnici cerchiamo di ottimizzare il lavoro settimanale, curando

sempre la condizione atletica. Infortuni e condizionamenti fanno parte dello sport e

bisogna saperli gestire".

Nonostante le sfide, il tecnico sottolinea la crescita dei più giovani: "Siamo ai primi passi,

ma vedo nei ragazzi impegno e lavoro costante, questo mi fa sperare per il futuro. Entrare

nei grandi dal settore giovanile non è semplice, anche se da squadre di categorie

superiori, ma il mese trascorso ha confermato che il gruppo sta crescendo".

Fondamentale, secondo il mister, è la mentalità: "Chi si accontenta non gode davvero dei risultati. Ogni anno bisogna alzare l’asticella: se l’anno scorso ho fatto 10 gol, quest’anno devo puntare a farne di più. Questa mentalità deve essere comune a tutti, dal portiere all’ultimo giocatore. Solo così il gruppo funziona davvero". Il tecnico conclude con uno sguardo al futuro: "Questo è solo un punto di partenza. Continueremo a lavorare per ottimizzare la condizione dei ragazzi e sfruttare al massimo

le loro qualità. La crescita individuale e collettiva passa da costanza, impegno e

ambizione, elementi indispensabili per raggiungere risultati importanti".

v. p.