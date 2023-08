Giungla di antenne per il telefono A Fenile ne arriverà una di 30 metri

di Anna Marchetti

Due nuove antenne 5G spunteranno a Carignano (Iliad) e a Fenile (Telecom), tra lo sconcerto dei residenti e la contrarietà del Comune: la prima è prevista a ridosso del cimitero, la seconda – 30 metri d’altezza – alle porte della frazione. Le due società di telefonia mobile hanno deciso di andare avanti per la loro strada, sorde ai suggerimenti dell’Amministrazione comunale la quale ha approvato un piano delle antenne che individua le aree idonee alla loro collocazione, quindi con minor impatto sulle persone e sull’ambiente.

La novità ha destato subito preoccupazione nelle frazioni, di cui si fa portavoce Cristiana De Bernardi, residente di Carignano, che ha anche chiesto chiarimenti all’Ufficio Ambiente: "Il Comune, per avere il controllo della situazione – riferisce –, ha cercato di mettere dei paletti individuando, per quanto riguarda Carignano, il parcheggio pubblico del cimitero nel punto più alto per aumentare sicurezza ed efficacia. La società ha fatto ricorso al Tar che ha annullato qualsiasi decreto o vincolo comunale. Per cui grazie ad una autocertificazione possono installare l’antenna dove vogliono".

Non andrà meglio a Fenile, con Telecom che vorrebbe posizionare all’ingresso della frazione un’antenna alta 30 metri. "Lascia perplessi il metodo con cui procedono queste società – fa notare la De Bernardi – e il potere che hanno. Ci potrebbero almeno spiegare, per trasparenza, la necessità di installare antenne 5G". "Per fortuna tra le tante richieste che ci arrivano, questi due casi (Carignano e Fenile) sono l’eccezione – commenta l’assessore all’Ambiente Cora Fattori –: la maggior parte delle volte le società di telefonia seguono le indicazioni del piano comunale delle antenne. In questi anni l’Amministrazione comunale si è molto impegnata per conciliare l’esigenza della copertura del territorio con la sua tutela".

Sia a Carignano (Illiad) sia a Fenile (Telecom), il Comune ha espresso parere negativo presentando delle controproposte, ma i ricorsi al Tar hanno permesso alle società di procedere. "In entrambi i casi – fa notare l’assessore Fattori – il Tar ha sospeso il parere negativo del Comune, in attesa di ulteriori approfondimenti. Questo sul presupposto che gli impianti di telefonia sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria (come rete idrica, gas, illuminazione pubblica, ndr). In questo momento sono in corso i ricorsi del Comune al Consiglio di Stato". Un’altra incongruenza riguarda il compenso previsto per l’installazione delle antenne: ai Comuni è imposto un tetto di 800 euro, per quanto riguarda il privato è il mercato a determinare la cifra che in questo momento può arrivare fino a 10mila euro.