Giunta regionale, conto alla rovescia. E spunta anche un appello per Petrucci

Dal fronte provinciale a quello regionale. Sono giorni decisivi per la nuova giunta di Francesco Acquaroli che sarà molto probabilmente ufficializzata lunedì. Per la provincia di Pesaro Urbino si profila un solo assessore, cioè quello che era assolutamente scontato: Francesco Baldelli. Lo scontro interno alla Lega dovrebbe premiare Renzo Marinelli (provincia di Macerata) su Enrico Rossi (sindaco di Cartoceto) che molto probabilmente rientrerà quando la giunta sarà allargata a otto assessori.

Per il resto, Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo che ha battuto tutti in tema di preferenze, avrà quasi sicuramente l’assessorato alla sanità, quello allo stesso tempo più importante ma anche più temuto. Per dire, gli ultimi assessori alla sanità non sono stati rieletti (Luca Ceriscioli, che aveva mantenuto al delega per sé) e Filippo Saltamartini, che però rientrerà in consiglio regionale se Marinelli sarà promosso assessore.

La squadra di Fratelli d’Italia sarà composta, oltre a Baldelli, dall’anconetano Giacomo Bugaro e dall’ascolana Francesca Pantaloni. Detto della Lega, Forza Italia avrà la presidenza del consiglio regionale con Gianluca Pasqui (Camerino, Macerata) e un assessorato che potrebbe andare a Chiara Biondi, sebbene non sia stata eletta, o a Tiziano Consoli.

La provincia di Pesaro-Urbino avrà la vicepresidenza del consiglio regionale con Giacomo Rossi. Con l’ingresso di Baldelli, tornerà in consiglio regionale Nicola Baiocchi, mentre quando sarà la volta di Enrico Rossi gli subentrerà Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto.

A proposito della nostra provincia, arriva un appello per Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio, che era candidato nella lista di Forza Italia in quota Base Popolare (il partito di Gian Mario Spacca). Nonostante le oltre duemila preferenze, non è stato eletto. A suo sostegno, arriva una nota firmata dal commercialista fanese Stefano Tonucci: "Una lettera congiunta al presidente Francesco Acquaroli è stata firmata da parte di oltre trenta imprenditori delle valli del Foglia e del medio Metauro, nel Pesarese – afferma Tonucci – Al centro della richiesta, c’è l’auspicio che al sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci, venga affidato un incarico istituzionale che consenta alle piccole e medie imprese del territorio di avere un solido punto di riferimento e un collegamento diretto con il governo regionale. Le nostre zone meritano attenzione e un canale preferenziale con la Regione. Abbiamo individuato in Emanuele Petrucci la persona più idonea per questo ruolo chiave. Le sue capacità gestionali ampiamente dimostrate come sindaco e come presidente del consiglio dell’Unione Pian del Bruscolo, unite alla sua esperienza nel mondo imprenditoriale e creditizio, lo rendono il profilo ideale per interpretare e tutelare gli interessi socio-economici di cittadini e imprese del nostro territorio".